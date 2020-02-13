13.02.2020 17:29

У школьников Боровой болезнь грязных рук – гепатит

В Боровой зафиксированы два случая гепатита А.



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О первом случае заболевания стало известно 24 января, пишет Борова.Iнфо. Ученика пятого класса с признаками желтухи госпитализировали в Харьковскую областную детскую инфекционную клиническую больницу. Там диагноз гепатита А подтвердился.



После этого в школе провели дезинфекцию помещений, а класс, где был выявлен случай гепатита А, перевели на обучение в карантинном режиме: дети занимаются только в своем кабинете, в класс не принимаются новые ученики, дети не участвуют в массовых мероприятиях и тому подобное. Также в классе введен индивидуальный питьевой режим, проведена профилактическая разъяснительная работа с детьми.



Все ученики класса и работники школы, которые контактировали с больным, прошли медосмотр и сдали кровь на анализ.



Именно по анализу крови 11 февраля был установлен диагноз гепатита А еще одному ребенку.



По словам местного врача-инфекциониста, клинические проявления гепатита А, такие как слабость, рвота, повышенная температура тела, пожелтение кожи и белков глаз у этого ребенка отсутствуют. Благодаря вовремя проведенному анализу крови болезнь удалось обнаружить на начальном этапе.



Другие дети из этого класса, у которых не обнаружили подозрения на заболевание гепатитом А, продолжают посещать школу. Ежедневно их осматривает школьная медсестра, каждому ребенку измеряют температуру тела. Классную комнату и другие помещения школы обрабатывают дезинфицирующими средствами.



По словам инфекциониста, гепатит А обычно легко лечится и быстро проходит без осложнений и последствий. Болезнь не передается воздушно-капельным путем, через чихание или кашель. Гепатитом А можно заразиться через грязные руки, продукты или воду, загрязненные фекалиями инфицированного человека.

