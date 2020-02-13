Главная Новости Медицина У школьников Боровой болезнь грязных рук – гепатит
13.02.2020  17:29   

У школьников Боровой болезнь грязных рук – гепатит

В Боровой зафиксированы два случая гепатита А.


// Facebook

О первом случае заболевания стало известно 24 января, пишет Борова.Iнфо. Ученика пятого класса с признаками желтухи госпитализировали в Харьковскую областную детскую инфекционную клиническую больницу. Там диагноз гепатита А подтвердился.

После этого в школе провели дезинфекцию помещений, а класс, где был выявлен случай гепатита А, перевели на обучение в карантинном режиме: дети занимаются только в своем кабинете, в класс не принимаются новые ученики, дети не участвуют в массовых мероприятиях и тому подобное. Также в классе введен индивидуальный питьевой режим, проведена профилактическая разъяснительная работа с детьми.

Все ученики класса и работники школы, которые контактировали с больным, прошли медосмотр и сдали кровь на анализ.

Именно по анализу крови 11 февраля был установлен диагноз гепатита А еще одному ребенку.

По словам местного врача-инфекциониста, клинические проявления гепатита А, такие как слабость, рвота, повышенная температура тела, пожелтение кожи и белков глаз у этого ребенка отсутствуют. Благодаря вовремя проведенному анализу крови болезнь удалось обнаружить на начальном этапе.

Другие дети из этого класса, у которых не обнаружили подозрения на заболевание гепатитом А, продолжают посещать школу. Ежедневно их осматривает школьная медсестра, каждому ребенку измеряют температуру тела. Классную комнату и другие помещения школы обрабатывают дезинфицирующими средствами.

По словам инфекциониста, гепатит А обычно легко лечится и быстро проходит без осложнений и последствий. Болезнь не передается воздушно-капельным путем, через чихание или кашель. Гепатитом А можно заразиться через грязные руки, продукты или воду, загрязненные фекалиями инфицированного человека.
 

Тэги:  гепатит, харьков
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
18.12 Медицина Три вспышки вирусного гепатита зафиксировали на Харьковщине 13.11 Медицина В Харькове напряженная ситуация по заболеваемости вирусным гепатитом А 01.11 Медицина Вспышка вирусного гепатита: заболевших стало больше
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 