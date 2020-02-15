Пациента с тяжелой формой пневмонии из Харькова в Киев доставил вертолет ГСЧС (ФОТО)

14 февраля вертолет ГСЧС совершил посадку на крыше столичного Института сердца - единственной в Украине клиники с сертифицированным вертолетной площадкой.
Тяжелобольной пациент из Харькова нуждался срочной транспортировке с помощью авиации, несмотря на неутешительные прогнозы местных врачей.
По словам директора Института сердца, врача-кардиохирурга - Бориса Тодурова, который вместе с реанимационной бригадой встречал пациента, единственный способ спасти человека с тяжелой формой вирусной пневмонии - подключить его к аппарату ЭКМО (Экстракорпоральная мембранная оксигенация), который обеспечит поддержку деятельности сердца и легких в пациентов, у которых функция сердца и легких нарушена достаточно длительное время.
"Слава Богу, в Украине есть такая служба, которая способна оперативно - за полтора-2:00 - перевезти из Харькова в Киев пациента, где он получит квалифицированную помощь", - сказал Борис Тодуров.
Он поблагодарил пилотов Службы по чрезвычайным ситуациям за работу и помощь, которая позволит спасти человеку жизнь.
Напомним, что это уже второй случай, когда тяжелобольного пациента транспортируют с помощью авиации ГСЧС на вертолетную площадку столичного Института сердца.
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