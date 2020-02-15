15.02.2020 16:06

Пациента с тяжелой формой пневмонии из Харькова в Киев доставил вертолет ГСЧС (ФОТО)

14 февраля вертолет ГСЧС совершил посадку на крыше столичного Института сердца - единственной в Украине клиники с сертифицированным вертолетной площадкой.



// ГСЧС

Тяжелобольной пациент из Харькова нуждался срочной транспортировке с помощью авиации, несмотря на неутешительные прогнозы местных врачей.

По словам директора Института сердца, врача-кардиохирурга - Бориса Тодурова, который вместе с реанимационной бригадой встречал пациента, единственный способ спасти человека с тяжелой формой вирусной пневмонии - подключить его к аппарату ЭКМО (Экстракорпоральная мембранная оксигенация), который обеспечит поддержку деятельности сердца и легких в пациентов, у которых функция сердца и легких нарушена достаточно длительное время.



"Слава Богу, в Украине есть такая служба, которая способна оперативно - за полтора-2:00 - перевезти из Харькова в Киев пациента, где он получит квалифицированную помощь", - сказал Борис Тодуров.



Он поблагодарил пилотов Службы по чрезвычайным ситуациям за работу и помощь, которая позволит спасти человеку жизнь.



Напомним, что это уже второй случай, когда тяжелобольного пациента транспортируют с помощью авиации ГСЧС на вертолетную площадку столичного Института сердца.