Главная Новости Медицина Пациента с тяжелой формой пневмонии из Харькова в Киев доставил вертолет ГСЧС (ФОТО)
15.02.2020  16:06   

Пациента с тяжелой формой пневмонии из Харькова в Киев доставил вертолет ГСЧС (ФОТО)

14 февраля вертолет ГСЧС совершил посадку на крыше столичного Института сердца - единственной в Украине клиники с сертифицированным вертолетной площадкой.


// ГСЧС

Тяжелобольной пациент из Харькова нуждался срочной транспортировке с помощью авиации, несмотря на неутешительные прогнозы местных врачей.

По словам директора Института сердца, врача-кардиохирурга - Бориса Тодурова, который вместе с реанимационной бригадой встречал пациента, единственный способ спасти человека с тяжелой формой вирусной пневмонии - подключить его к аппарату ЭКМО (Экстракорпоральная мембранная оксигенация), который обеспечит поддержку деятельности сердца и легких в пациентов, у которых функция сердца и легких нарушена достаточно длительное время.

"Слава Богу, в Украине есть такая служба, которая способна оперативно - за полтора-2:00 - перевезти из Харькова в Киев пациента, где он получит квалифицированную помощь", - сказал Борис Тодуров.

Он поблагодарил пилотов Службы по чрезвычайным ситуациям за работу и помощь, которая позволит спасти человеку жизнь.

Напомним, что это уже второй случай, когда тяжелобольного пациента транспортируют с помощью авиации ГСЧС на вертолетную площадку столичного Института сердца.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  гсчс, харьков
 
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