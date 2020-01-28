28.01.2020 09:30

Харьковские IT-специалисты предложили создать Мед-бот для поиска семейного врача и заключения с ним декларации

В Харькове состоялся «OpenDataCampus» – образовательный проект Минцифры совместно с международными общественными организациями в сфере работы с открытыми данными.



// izvestia.kharkov.ua

К его реализации в Первой столице присоединились активно.



Ольга Чуб - участница образовательного мероприятия «OpenDataCampus». Здесь, в научном парке «Синергия», она вместе со своими единомышленниками разработали «Мед-бот». Это приложение в телефоне, с помощью которого можно найти свободного семейного врача, не выходя из дома.



«Внедряется медицинская реформа, и жители могут обслуживаться в поликлиниках, больницах только в том случае, если уже заключена декларация с лечащим врачом, терапевтом. И мы проанализировали сайты поликлиник и пришли к выводу, что человек самостоятельно не может найти того терапевта, который сейчас свободен, ему нужно туда позвонить или туда приехать, а мы предлагаем этот процесс автоматизировать», – рассказала Ольга Чуб.



Образовательное мероприятие «OpenDataCampus» проходило в Харькове два дня. Оно призвано научить людей работать с открытыми данными.



За это время команда Ольги и разработала «Мед-бот», и получила победу. Желающих принять участие в этом мероприятии было много - всего подали сто двадцать проектов, часть отсеяли и к финалу допустили тридцать.



«Мы видим такой ажиотаж в Харькове, потому что в Харькове появилась классная команда под руководством Диджитал-офис Олега Дробота и так, как есть команда, которая начала драйвить эту тему. Это означает, что больше людей узнают о возможностях открытых данных и участвуют в таких событиях», – рассказала руководитель направления открытых данных в проекте USAID/UK aid «Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах» Екатерина Онилиогву.



Теперь победители представят свою идею уже на общенациональную часть конкурса. Главных финалистов выберут в сентябре и их проекты профинансируют.



В Департаменте цифровой трансформации горсовета говорят - город также готово поддерживать такие интересные идеи.



«Вы знаете, что наш мэр Геннадий Кернес и его команда взяла курс на комплексную трансформацию города, цифровую трансформацию всех сфер жизнедеятельности, начиная от безопасности и заканчивая медициной, и любая сфера сегодня строится на качественных данных. Сегодня город является самым большим владельцем данных на своей территории, он знает о своих жителях все и пришло время научиться правильно использовать эту информацию. В свою очередь, жители хотят получить доступ к информации, которая есть у города и сделать свою жизнь комфортной», – рассказал заместитель Харьковского городского головы по вопросам цифровой трансформации Олег Дробот.



В профильном Департаменте, подчеркнул Олег Дробот, создали целый отдел, где будут работать с данными. Там будут собирать информацию, хранить ее, а главное - с помощью анализа улучшать жизнь харьковчан, вводя различные сервисы.