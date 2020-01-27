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27.01.2020  18:33   

«OpenDataCampus»: у Харкові підбили підсумки програми

Фінальне заняття в рамках програми навчання роботі з відкритими даними міст «OpenDataCampus» відбулося 26 січня в Харкові.


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У ньому взяли участь три команди, які працювали над аналізом і візуалізацією даних і представили в фіналі свої проєкти.
 
Так, за підсумками навчання переможцем стала команда, яка представила медичний Telegram-бот, щот визначає найближчі лікарні та лікарів, з якими можна підписати декларацію. В майбутньому бот планується зв'язати з розкладом прийомів і можливістю запису до лікаря.
 
Друге місце посіла команда, яка розробила мапу Харкова з рейтингом районів міста за рівнем злочинності, освіти, транспортних систем та інших інфраструктурних одиниць. На третьому місці опинився проект, що дозволяє порівняти звернення громадян з житлових питань та кількості витрачених ресурсів на вирішення проблем.
 
Команди-переможниці представлятимуть свої проекти на всеукраїнському конкурсі стартапів «OpenData Challenge».
Источник:   Міська рада
 Тэги:  opendatacampus, программа, харьков
 
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