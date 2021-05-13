13.05.2021 14:00

Деньги за долги по коммуналке будут списывать с банковских карт автоматически

Счета украинцев могут заблокировать за "коммунальные" долги. Соответствующий указ Министерства юстиции вступил в силу. Чем это грозит должникам?

Постановление Министерства юстиции по автоматизированному аресту счетов должников по алиментам и коммунальным услугам вступило в силу. Списывать средства за погашение долга будут с банковских карт, но только по решению суда. Ранее такое взыскание применяли только к неплательщикам алиментов. Сейчас под действие документа попадают также должники за услуги ЖКХ. Чиновники отмечают, что подтвержденные в судебном порядке задолженности по коммунальным услугам повлекут за собой арест банковских счетов и автоматическое списание суммы долга.

"Взыскание по исполнительным документам применяется в первую очередь на денежные средства должника в национальной и иностранной валютах, другие ценности, в том числе на средства на счетах должника в банках и других финансовых учреждениях. В случае отсутствия у должника средств и других ценностей, достаточных для удовлетворения требований взыскателя, взыскание безотлагательно применяется также на надлежащее должнику другое имущество, за исключением имущества, на которое по закону не может быть наложено взыскание", - говорится в сообщении.

Взыскание имущества не освобождает должника от списания средств на счетах, добавляют в Министерстве юстиции.

"Должник вправе предложить виды имущества или предметы, которые необходимо реализовать в первую очередь. Очередность взыскания на денежные средства и иное имущество должника окончательно определяется исполнителем", отметили в министерстве.

Сейчас в Украине списать средства автоматически могут у владельцев карточек только семи банков, из семидесяти. Другие учреждения еще не подключены к автоматизированной системе исполнительного производства. Также в парламенте зарегистрирован законопроект, который обяжет украинцев сдаваты в банк всю накопленную наличность и платить за нее налог. При этом заплатить придется, даже если эти деньги были накоплены из официальных доходов, с которых уже уплачены все отчисления.