Главная Новости ЖКХ Игорь Терехов: Будет сделано все, чтобы качественно подготовить город к новому отопительному сезону
15.04.2021  09:02   

Игорь Терехов: Будет сделано все, чтобы качественно подготовить город к новому отопительному сезону

На КП «Харьковские тепловые сети» приступили к капитальным ремонтным работам в рамках подготовки к новому отопительному сезону 2021-2022 гг.


// city.kharkov.ua

Об этом на рабочем совещании в городском совете сообщил генеральный директор КП «Харьковские тепловые сети» Василий Скопенко.

По его словам, в Харькове завершили отопительный сезон, но с теплом еще остались 11 объектов соцсферы – роддома и больницы. При этом на предприятии уже приступили к подготовке к новому отопительному сезону.

В частности, выполняется капитальный ремонт на 10 участках магистральных сетей и на трех участках внутриквартальных трубопроводов. Кроме того, стартовал капитальный ремонт трех котлов – одного на Павловом Поле и двух на ТЭЦ-3.

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов отметил, что ремонтные работы продлятся до начала следующего отопительного сезона.

«Очень много предстоит сделать, начиная от реконструкции котлов, заканчивая заменой магистральных трубопроводов. Будет сделано все, чтобы качественно подготовить город к новому отопительному сезону», - отметил после совещания Игорь Терехов.

Источник:   ХГС
 Тэги:  отопительный сезон, харьков, терехов
 
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