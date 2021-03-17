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17.03.2021  09:08   

Ремонт подъезда на Салтовке: Игорь Терехов дал строителям два дня исправление (ВИДЕО)

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы лично проинспектировал ход ремонта подъезда.


// Telegram

Житель дома на улице Гвардейцев-Широнинцев, 59г написал Игорю Терехову в Facebook, что в его подъезде 20 февраля начали делать ремонт, но строители развели мусор, испачкали побелкой и краской двери жильцов и перестали появляться на объекте.

Игорь Терехов лично проинспектировал ход ремонта в указанном подъезде и остался недоволен увиденным.



Позже на совещании в горсовете он дал задание устранить недоделки в двухдневный срок.

Тэги:  терехов, подъезд, ремонт, харьков
 
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