Ремонт подъезда на Салтовке: Игорь Терехов дал строителям два дня исправление (ВИДЕО)

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы лично проинспектировал ход ремонта подъезда.
Житель дома на улице Гвардейцев-Широнинцев, 59г написал Игорю Терехову в Facebook, что в его подъезде 20 февраля начали делать ремонт, но строители развели мусор, испачкали побелкой и краской двери жильцов и перестали появляться на объекте.
Игорь Терехов лично проинспектировал ход ремонта в указанном подъезде и остался недоволен увиденным.
Позже на совещании в горсовете он дал задание устранить недоделки в двухдневный срок.
День хорош для деловых и активных людей, главное – избегайте резкости в общении, которая может свести на нет все ваши начинания, обернувшись конфликтом.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Временами небольшие осадки (дождь, снег). Ночью и утром на дорогах местами гололедица.
Сегодня отмечается День святого Патрика – национальный ирландский праздник, ставший популярным во всем мире.
влажность:
давление:
ветер: