Сегодня на Харьковводоканале – горячая линия для клиентов

Каждый вторник на КП «Харьковводоканал» работает телефон горячей линии.
Каждый вторник (кроме праздничных дней) с 14:00 до 16:00 работает телефон «горячей линии» 712-26-13.
Позвонив по указанному телефону, можно задать вопросы и получить интересующую информацию у специалистов КП «Харьковводоканал».
В работе избегайте спонтанных поступков и споров: вам вряд ли удастся кого-либо переубедить. В плане любви день идеально подходит для тех, кто уверен в своих чувствах.
В результате ультраполярного вторжения арктического воздуха с северо-восточных районов Европы, в Харькове ожидается резкое снижение температуры ночью до 11-13° мороза, днем до 8-10° ниже нуля.
23 февраля по новому стилю в народном календаре – Прохор Весновей; крестьяне верили, что в этот день начинался поворот на весну.
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