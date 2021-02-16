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16.02.2021  14:00   

В Харькове отремонтируют более 900 лифтов

Текущий ремонт 830 и капитальный ремонт 76 лифтов планируется выполнить в Харькове в 2021 году.

 
О таких планах сообщил директор КП «Харьковгорлифт» Алексей Топчий на рабочем совещании, которое сегодня, 16 февраля, провел секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.
 
Игорь Терехов поручил директору предприятия более тщательно следить за обслуживанием лифтового хозяйства и выполнять все необходимые ремонтные работы по обращениям граждан.
 
«Много людей обращается ко мне на приемах по поводу работы лифтов. Лифтовое хозяйство действительно старое и изношенное, но за последнее время мы много сделали. Я благодарен сотрудникам КСП «Харьковгорлифт». Но мы хотим сделать еще больше. Выполнить в этом году капитальный ремонт и заменить кабины как можно больше лифтов», - отметил после совещания Игорь Терехов.
 
Источник:   ХГС
 Тэги:  ремонт, лифт, харьков, топчий
 
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