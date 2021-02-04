04.02.2021 16:41

Водоканал: С начала года в Харькове заменили более километра труб

Бригады КП «Харьковводоканал» в январе 2021 года заменили 1,1 км технически изношенных сетей водоснабжения.

Об этом сегодня, 4 февраля 2021 года, сообщил заместитель директора по производству комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Николай Завада.

«Сейчас ремонтные работы ведутся по улице Баркалова, 4 в Новобаварском районе. Замене подлежит участок технически изношенных сетей протяженностью 30 метров. Перекладку проводим методом санации. Для оперативного устранения аварийной ситуации привлечены несколько аварийных бригад и специальная техника. Работы планируем завершить завтра, чтобы как можно быстрее возобновить водоснабжение», - отметил он.

По словам Николая Завады, земляные работы на этом участке усложняются тем, что там проложены и другие инженерные коммуникации. На период переключения сетей без водоснабжения временно остаются несколько домов частного сектора. Подвоз воды осуществляется автоцистернами предприятия.

Николай Завада отметил, что в 2021 году в Харькове планируется переложить более 24 км водопроводных сетей.