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04.02.2021  16:41   

Водоканал: С начала года в Харькове заменили более километра труб

Бригады КП «Харьковводоканал» в январе 2021 года заменили 1,1 км технически изношенных сетей водоснабжения.

Об этом сегодня, 4 февраля 2021 года, сообщил заместитель директора по производству комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Николай Завада.
 
«Сейчас ремонтные работы ведутся по улице Баркалова, 4 в Новобаварском районе. Замене подлежит участок технически изношенных сетей протяженностью 30 метров. Перекладку проводим методом санации. Для оперативного устранения аварийной ситуации привлечены несколько аварийных бригад и специальная техника. Работы планируем завершить завтра, чтобы как можно быстрее возобновить водоснабжение», - отметил он.
 
По словам Николая Завады, земляные работы на этом участке усложняются тем, что там проложены и другие инженерные коммуникации. На период переключения сетей без водоснабжения временно остаются несколько домов частного сектора. Подвоз воды осуществляется автоцистернами предприятия.
 
Николай Завада отметил, что в 2021 году в Харькове планируется переложить более 24 км водопроводных сетей.
Тэги:  водоканал, замена водопровода, харьков
 
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