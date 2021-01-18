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18.01.2021  16:59   

На улице Мира коммунальники устраняют аварию на водопроводе

Аварийная бригада КП «Харьковводоканал» устраняет повреждение на водопроводе по ул. Мира, 46.

 
Об этом сегодня, 18 января, сообщил начальник службы водопроводных сетей Индустриального района Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Владимир Сундук.
 
«На этом участке произошло скрытое повреждение водопровода диаметром 600 мм. Трубопровод находится под проезжей частью, поэтому была поставлена задача - в кратчайшие сроки не только устранить течь на сети, но и оперативно восстановить дорожное покрытие для возобновления движения автомобилей. На время проведения ремонтных работ водоснабжение в домах абонентов не отключалось. Сегодня аварийная ситуация будет ликвидирована», - отметил начальник службы водопроводных сетей.
 
По его словам, несмотря на сложные погодные условия, ремонтники предприятия успешно справляются с поставленными задачами и устраняют все аварийные ситуации на сетях холодного водоснабжения в течение суток после получения заявки.
Источник:   ХГС
 Тэги:  водопровод, харьковводоканал, авария
 
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