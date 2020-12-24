ФОТО: На очистных сооружениях Харькова проводят масштабную реконструкцию в рамках международного проекта – Харьковводоканал

КП «Харьковводоканал» - одно из первых предприятий в Украине, которое с помощью привлечения инвестиционных средств решит вопрос утилизации илового осадка.

«Реализация данного проекта очень важное событие не только для нашего предприятия, но и для всего города. И сегодня дан старт началу этого масштабного строительства. Приступили к разработке котлована для возведения будущей насосной станции. Предварительно были выполнены все подготовительные работы, получены необходимые разрешения, что в дальнейшем позволит ускорить производство монтажа и обустройство отстойников на действующих сооружениях», - отметил Александр Коваленко.

По его словам, разработкой технического проекта реконструкции очистных сооружений занималась фирма-победитель тендера, с которой у КП «Харьковводоканал» подписан контракт. Данный проект прошел государственную экспертизу. В частности, будут реконструированы сами очистные сооружения, проложены новые трубопроводы, а также на предприятии будет внедрена новая технология денитрификации – производство электроэнергии из осадка сточных вод.

Напомним, инвестиционный проект «Усовершенствование системы илового хозяйства канализационных очистных сооружений г. Харькова» включает в себя пять этапов, среди которых: реконструкция Городских очистных сооружений №1 и №2, строительство дублирующего канализационного коллектора и реконструкция существующего, выбор оптимального варианта утилизации илового осадка. Реконструкция канализационного хозяйства позволит не только повысить эффективность работы очистных сооружений, но и решить экологическую проблему и сэкономить ресурсы энергопотребления.