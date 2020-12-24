Главная Новости ЖКХ ФОТО: На очистных сооружениях Харькова проводят масштабную реконструкцию в рамках международного проекта – Харьковводоканал
24.12.2020  12:14   

ФОТО: На очистных сооружениях Харькова проводят масштабную реконструкцию в рамках международного проекта – Харьковводоканал

На коммунальном предприятии «Харьковводоканал» начаты работы по реализации инвестиционного проекта «Усовершенствование системы илового хозяйства канализационных очистных сооружений г. Харькова».


//vodokanal.kharkov.ua

Работы по реконструкции городских очистных сооружений и утилизации илового осадка – это совместная программа КП «Харьковводоканал» и Международного банка реконструкции и развития, сообщил первый заместитель генерального директора КП «Харьковводоканал» Александр Коваленко.

КП «Харьковводоканал» - одно из первых предприятий в Украине, которое с помощью привлечения инвестиционных средств решит вопрос утилизации илового осадка.

«Реализация данного проекта очень важное событие не только для нашего предприятия, но и для всего города. И сегодня дан старт началу этого масштабного строительства. Приступили к разработке котлована для возведения будущей насосной станции. Предварительно были выполнены все подготовительные работы, получены необходимые разрешения, что в дальнейшем позволит ускорить производство монтажа и обустройство отстойников на действующих сооружениях», - отметил Александр Коваленко.   

По его словам, разработкой технического проекта реконструкции очистных сооружений занималась фирма-победитель тендера, с которой у КП «Харьковводоканал» подписан контракт. Данный проект прошел государственную экспертизу. В частности, будут реконструированы сами очистные сооружения, проложены новые трубопроводы, а также на предприятии будет внедрена новая технология денитрификации – производство электроэнергии из осадка сточных вод.

Напомним, инвестиционный проект «Усовершенствование системы илового хозяйства канализационных очистных сооружений г. Харькова» включает в себя пять этапов, среди которых: реконструкция Городских очистных сооружений №1 и №2, строительство дублирующего канализационного коллектора и реконструкция существующего, выбор оптимального варианта утилизации илового осадка. Реконструкция канализационного хозяйства позволит не только повысить эффективность работы очистных сооружений, но и решить экологическую проблему и сэкономить ресурсы энергопотребления.

 

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  очистные сооружения, реконструкция, харьковводоканал, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
20.07 ЖКХ Фахівці КП «Харківводоканал» зафіксували перевищення нормативних показників викидів нафтопродуктів у систему водовідведення. 17.07 ЖКХ Реконструкция Диканевских очистных сооружений: представители Мирового банка осмотрели «фронт работ»   10.07 ЖКХ В Харькове приступают к реконструкции очистных сооружений
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 