Сегодня на Харьковводоканале – горячая линия для клиентов

Каждый вторник на КП «Харьковводоканал» работает телефон горячей линии.
Каждый вторник (кроме праздничных дней) с 14:00 до 16:00 работает телефон «горячей линии» 712-26-13.
Позвонив по указанному телефону, можно задать вопросы и получить интересующую информацию у специалистов КП «Харьковводоканал».
Сегодня может возникнуть желание воздвигнуть между собой и окружающим миром невидимую перегородку. В меру это даже полезно, однако не стоит перегибать палку.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. Слабый туман, гололед. На дорогах гололедица.
После самой длинной ночи года в Украине празднуется День энергетика.
влажность:
давление:
ветер: