Сегодня на Харьковводоканале – горячая линия для клиентов

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 22 декабря Сегодня может возникнуть желание воздвигнуть между собой и окружающим миром невидимую перегородку. В меру это даже полезно, однако не стоит перегибать палку.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 23 декабря – РЕДПОСТ На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. Слабый туман, гололед. На дорогах гололедица.