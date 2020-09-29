Игорь Терехов: До 15 октября Харьков будет готов стабильно провести отопительный сезон (ХГС)

В этом году в Харькове планируется заменить 85 км магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, а также сетей горячего водоснабжения.
Об этом сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.
Он напомнил, что в прошлом году в городе было переложено 52,5 км труб.
«Мы пошли на беспрецедентный шаг и перекладываем большое количество магистральных теплосетей, причем по современным технологиям - с трубами в полиуретановом теплоизоляторе. Для этого были выделены средства из городского бюджета и привлечены средства Мирового банка. Сейчас во всех районах ведутся работы по перекладке магистральных систем теплоснабжения. Думаю, до 15 октября Харьков будет готов к тому, чтобы стабильно провести отопительный сезон», - отметил Игорь Терехов.
По данным КП «Харьковские тепловые сети», на 1 сентября в городе было переложено 40,3 км магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, а также сетей горячего водоснабжения. Самые масштабные работы были проведены в пер. Забайкальском, Садовом проезде, Стадионном проезде, по ул. Броненосца «Потемкин», ул. Богдана Хмельницкого, ул. Амосова. Завершаются работы по ул. Фонвизина, пер. Слесарному, ул. Киргизской, ул. Ивана Камышева, ул. Днепровской и пр. Идут работы по пр. Московскому, пр. Индустриальному, пр. Тракторостроителей, ул. Шевченко.
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В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с. Ночью без осадков. Днем местами по области небольшой кратковременный дождь.
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