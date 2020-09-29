29.09.2020 13:56

Игорь Терехов: До 15 октября Харьков будет готов стабильно провести отопительный сезон (ХГС)

В этом году в Харькове планируется заменить 85 км магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, а также сетей горячего водоснабжения.



// city.kharkov.ua

Об этом сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.



Он напомнил, что в прошлом году в городе было переложено 52,5 км труб.



«Мы пошли на беспрецедентный шаг и перекладываем большое количество магистральных теплосетей, причем по современным технологиям - с трубами в полиуретановом теплоизоляторе. Для этого были выделены средства из городского бюджета и привлечены средства Мирового банка. Сейчас во всех районах ведутся работы по перекладке магистральных систем теплоснабжения. Думаю, до 15 октября Харьков будет готов к тому, чтобы стабильно провести отопительный сезон», - отметил Игорь Терехов.



По данным КП «Харьковские тепловые сети», на 1 сентября в городе было переложено 40,3 км магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, а также сетей горячего водоснабжения. Самые масштабные работы были проведены в пер. Забайкальском, Садовом проезде, Стадионном проезде, по ул. Броненосца «Потемкин», ул. Богдана Хмельницкого, ул. Амосова. Завершаются работы по ул. Фонвизина, пер. Слесарному, ул. Киргизской, ул. Ивана Камышева, ул. Днепровской и пр. Идут работы по пр. Московскому, пр. Индустриальному, пр. Тракторостроителей, ул. Шевченко.