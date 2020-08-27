27.08.2020 17:33

У Харкові обговорили реформування каналізаційного господарства

Конференція за участю представників Асоціації водоканалів України, темою якої стало реформування галузі водопровідного і каналізаційного господарства, відбулася сьогодні, 27 серпня 2020 року, в готелі «Kharkiv Palace».



//city.kharkov.ua

Як повідомив в ході засідання президент Асоціації водоканалів України Дмитро Новицький, мета заходу - об'єднання зусиль для розвитку і реформування підприємств водопровідного господарства, а також знайомство з новітнім обладнанням в цій сфері. Цього разу свої новинки презентувала промислова група «EKOTON», яка випускає обладнання для очищення стічних вод.

Дмитро Новицький також підкреслив, що на сьогоднішній день в Україні, в тому числі в Харківській області, існують проблеми екологічного характеру, і для їх вирішення повинен бути розроблений механізм державної підтримки.

«На сьогоднішній день водоканали критично недофінансовані. Обладнання і матеріали купуються за кордоном, за високими ринковими цінами, і лише заробітна плата працівників не відповідає високим європейським стандартам. На даний момент джерелом фінансування водоканалів є тарифи або місцеві бюджети, при цьому платоспроможність споживачів дуже мала через соціально-економічні проблеми. Тариф для населення ми не можемо надто підняти, в зв'язку з чим підприємства розраховують на підтримку з бюджету не тільки для виживання, але і для розвитку галузі», - зазначив Дмитро Новицький.

У свою чергу перший заступник генерального директора КП «Харківводоканал» Олександр Коваленко розповів учасникам зустрічі про реконструкцію Безлюдівських очисних споруд, яка ведеться в місті за кошти Світового банку.

«Такий проєкт реалізується в Україні вперше. Ми маємо намір повністю реконструювати цикл очищення стічних вод з впровадженням нововведення - переробки осадів, що утворюються. Далі, за технологією, вони будуть зброджувати, після чого вироблятиметься біогаз і електроенергія. Таким чином ми зможемо переробляти те, що накопичувалося роками і давало негативний вплив на екологію», - повідомив Олександр Коваленко.

У свою чергу начальник управління інженерної інфраструктури Департаменту комунального господарства Андрій Несторенко зазначив, що компанія «EKOTON» стане партнером міської влади в цьому проєкті. «Плануємо, що субпідрядником за цим проєктом буде компанія «EKOTON», яка надасть нам своє обладнання. І ми сподіваємося на плідну співпрацю, підсумком якого стане підвищення якості очищення стічних вод у Харкові», - зазначив Андрій Несторенко.

Після наради учасники конференції відвідали виробничий комплекс «EKOTON» у Чугуєві, де були презентовані новітні технології виробництва обладнання для очищення стічних вод, а також Безлюдівські очисні споруди.

Захід пройшов в рамках Міжнародної науково-практичної конференції «Технологія і устаткування для очищення стічних вод».

Довідка. Компанія «ЕКОТОН» заснована 25 років тому, в 1995 році, фахівцями в області очищення стічних вод. Основним напрямком діяльності промислової групи є розробка, виробництво і впровадження сучасних високоефективних технологій і обладнання для очищення стічних вод на об'єктах водопостачання та водовідведення муніципальних організацій та промислових підприємств. Устаткування «ЕКОТОН» працює на очисних спорудах в 11 країнах світу.