19.08.2020 18:21

До Дня міста в Харкові впорядкували понад 200 дворів (ФОТО)

Комплексний благоустрій прибудинкових територій було проведено до Дня міста в більш ніж 200 дворах Харкова.



//city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 19 серпня, повідомив директор Департаменту житлового господарства Роман Нехорошков, підбиваючи підсумки міської програми благоустрою прибудинкових територій.

За його словами, в рамках цієї роботи у дворах висаджувалися квіти, встановлювалися нові лавки, урни, дитячі майданчики тощо. Також в цьому році в 500 дворах був засіяно понад 100 тис. кв. м газону, який оснащений спеціальною системою поливу. У різних куточках міста створювалися тематичні двори.

«Я хочу подякувати всім співробітникам, які брали участь в озелененні та благоустрої прибудинкових територій, працювали в спеку, і завдяки чиїм зусиллям ми підготували до свята красиві і доглянуті двори», - зазначив директор департаменту.

Крім того, до Дня міста Роман Нехорошков вручив грамоту Департаменту житлового господарства Григорію Ваксману - керуючому одного зі зразкових будинків Харкова, розташованого на пл. Павлівській, 2. Як зазначив директор департаменту, за цією адресою 23 серпня буде відкрито важливий для міста об'єкт - Будинок нерухомості, тому упорядкована прибудинкова територія тут просто необхідна.

«Ми знаємо, що Григорій Юхимович весь цей час проводив роботу з усіма службами міста, щоб двір став ще краще, красивіше і чистіше. І після реконструкції будівлі цей двір гармонійно вписався в загальний вигляд прилеглої території. Дякую за вашу працю, нам дуже приємно, що щороку ви пропонуєте щось нове», - зазначив Роман Нехорошков.

Завдяки зусиллям управляючого, у дворі будинку №2 з'явилося більше 30 нових лавок, 18 з яких оформили тематично, а також постійно працюють фонтани. «Ми разом з мешканцями будемо і далі упорядковувати наше подвір'я і тримати його високу марку. Мені дуже хочеться залишити після себе добру пам'ять», - сказав Григорій Ваксман.

Всього за інформацією департаменту, у рамках міської програми благоустрою прибудинкових територій в Харкові побудовано понад 3,5 тис. дитячих і спортивних майданчиків, встановлено понад 90 тис. елементів благоустрою та висаджено понад 320 тис. квітів.