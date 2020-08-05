05.08.2020 08:26

У Харкові демонтували понад тисячу незаконних споруд

У 2020 році в Харкові було демонтовано 1200 тимчасових, незаконно встановлених споруд.



// city.kharkov.ua

Як повідомив директор Департаменту територіального контролю Олексій Калина, цього року виконавчим комітетом Харківської міської ради були ухвалені рішення про демонтаж 3300 тимчасових споруд - малих архітектурних форм, гаражів, кіосків, електрозаправних станцій для електроавтомобілів, апаратів поповнення рахунку та інших видів тимчасових споруд. Загалом за цей час було демонтовано 1200 об'єктів, і ця робота продовжиться.



«Вони завдають шкоди незаконними підключеннями, не прибирають за собою сміття, не впорядковують територію. Десь бачимо розбиту плитку, і неможливо проїхати мамам із візочками, є врізки в комунальні мережі, що може спричинити аварійну ситуацію. Тому логічно, що дані об'єкти, якщо їх неможливо легалізувати, потрібно демонтувати», - пояснив директор департаменту.



Він зазначив, що якщо підприємці хочуть встановлювати об'єкти законно, то вони повинні звернутися до КП «Сучасне місто». Торік підприємство перерахувало до міського бюджету 21 млн грн.



Крім того, Олексій Калина повідомив, що на найближчій сесії міськради планується створити інспекцію з благоустрою - орган із широкими повноваженнями, який працюватиме у складі Департаменту територіального контролю. Інспекція замінить близько 10-15 різних суб'єктів - представників комунального та дорожнього господарства, споживчого ринку, територіального контролю, які виконують цю роботу зараз.



«Інспекція займеться тимчасовими спорудами господарської діяльності - літніми кафе, МАФами, кіосками, їх зносом, легалізацією, укладанням договорів з КП. Крім того, вона працюватиме у сфері ЖКГ, тобто це різні порушення правил благоустрою у вигляді прибудов, незаконних підключень до мереж, розриття, прибирання сміття, наведення ладу в 20-метровій зоні власниками житлових приміщень. Інспектори притягатимуть до адміністративної відповідальності за ці порушення», - розповів директор департаменту.



Олексій Калина зазначив, що створення єдиної структури дозволить харків'янам вимагати впорядкування території з одного органу, а самій інспекції - виконувати цю роботу якісніше.



«Є методика Кабміну, за якою вважається, що на 100 тис. населення потрібно 10 таких інспекторів. Тобто інспекція повинна складатися мінімум зі 100 осіб, щоб виконувати роботу швидко і якісно», - повідомив про плани директор департаменту.