16.07.2020 19:19

На Салтівці ремонтують метровий каналізаційний колектор (ФОТО)

Бригада КП «Харківводоканал» ремонтує залізобетонний каналізаційний колектор діаметром 1000 мм по пров. Шевченківському, 38.



//city.kharkov.ua

Як повідомив заступник директора комплексу «Харківводовідведення» КП «Харківводоканал» Ігор Вороненко, діаметр колектора - 1000 мм, і в нього надходять стоки з чотирьох мікрорайонів Салтівського житлового масиву. За його словами, оскільки колектор був введений в експлуатацію в 1959 році, в результаті тривалої експулатаціі і корозії зруйнувався звід труби, і сталося просідання з подальшим винесенням ґрунту.

«Зараз робочі відновлюють колектор. Ремонт буде виконаний з використанням нових якісних матеріалів - поліетиленових труб, що не піддаються корозії», - повідомив Ігор Вороненко.

При цьому він зазначив, що ремонт проходить складно через глибину залягання колектора і водонасичені ґрунти, але його намагатимуться виконати протягом тижня. На час ремонту водопостачання не відключають.

Також Ігор Вороненко повідомив, що для попередження аварій на підприємстві щорічно виконують перекладку і санацію великої кількості каналізаційних мереж. Так, торік було перекладено 2,8 км мереж, цього року вже замінили стільки ж і планується ще близько 1 км. Крім того, торік було виконано профілактичне прочищення 1 тыс. км мереж і відремонтовано близько 900 колодязів, цього року вже прочищено 450 км мереж і відремонтовано близько 480 колодязів.

«Щороку намагаємося замінити близько 3 км мереж і більше. Роботи виконуються сучасною технікою в стислі терміни», - зазначив Ігор Вороненко.