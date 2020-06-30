30.06.2020 10:16

Харківводоканал вимушено припинив надавати послугу Електроважмашу

КП «Харківводоканал» змушене припинити надання послуги водовідведення ДП «Завод «Електроважмаш».



// city.kharkov.ua

Як повідомили у КП «Харківводоканал», заборгованість «Електроважмашу» за послуги водовідведення станом на 26 червня 2020 року склала 1 млн 493 тис. 961 грн. Зазначена сума утворилася за період з березня 2019 року, і адміністрацію заводу неодноразово попереджали про відключення від послуг водовідведення.

«Ми неодноразово офіційно повідомляли «Електроважмаш» про цю заборгованість, але керівництво підприємства не реагувало і не вживало практичних кроків для погашення боргу. У результаті було прийнято рішення припинити надання послуг водовідведення з 29 червня поточного року. «Харківводоканал» пішов на це вимушено - ми повинні брати до уваги колективні інтереси громади Харкова. Наше комунальне підприємство зобов'язане отримувати грошові кошти від абонентів - юридичних осіб, оскільки ми повинні щодня надавати послуги водопостачання та водовідведення всьому місту», - повідомили на підприємстві.