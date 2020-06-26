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26.06.2020  08:05   

В Харькове демонтируют еще 50 МАФов (ВИДЕО)

В Харькове продолжается кампания по расчистке города от самовольно установленных объектов, незаконная деятельность которых приносит колоссальные убытки городу.


//izvestia.kharkov.ua

Соответствующее решение о демонтаже очередной партии МАФов приняли на заседании исполнительного комитета горсовета.
 
Алексей Калина, директор Департамента территориального контроля:
Всего территорию города планируется освободить от 50 объектов. 42 объекта - временные сооружения. 8 – технические средства регулирования дорожного движения.
 
Для того, чтобы работать на законных основаниях, владельцы объектов малой архитектуры должны заключить договоры с городским коммунальным предприятием "Современный город".

Строгие меры применят и к незаконно установленным конструкциям наружной рекламы.
 
Алексей Артикуленко, директор Департамента контроля:
Предлагается демонтировать 27 конструкций наружной рекламы, размещенных на территории города Харькова с нарушением действующего законодательства.
 
А для тех, кто желает принять участие в городской социально-экономической программе строительства доступного жилья и целевой программе молодежного кредитования в ближайшие 5 лет, муниципалитет утвердил перечень объектов жилищного строительства.
 
Вита Фомичева, заместитель директора Департамента - начальник Управления социально-экономического развития:
Предлагается утвердить жилой дом, находящийся по улице Сумской, 35 как таковой - на достройку-строительство или приобретение жилья в которых можно направлять средства в бюджет города Харькова в соответствии с городских программами.
 
Кроме того, заседание исполкома единогласно поддержало решение об увековечении памяти заслуженного работника транспорта Украины, а также героев Украины ВСУ. Леониду Исаеву установят мемориальную доску, а Александру Лавренко и Сергей Колодию - памятные знаки.

Тэги:  демонтаж, маф, незаконное сооружение, харьков
 
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