24.06.2020 16:26

Чиновники выступили с комментариями по поводу отъема жилья за коммунальные долги

Минрегион разъяснил основные положения законопроекта о реструктуризации задолженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги.



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23 июня в Министерстве развития общин и территорий Украины состоялся онлайн-брифинг заместителя Министра Натальи Хоцянивской по основным положениям законопроекта №3613 «Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования порядка погашения задолженности потребителей по оплате жилищно-коммунальных услуг».

Недавно в Верховной Раде Украины народными депутатами был зарегистрирован проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования порядка погашения задолженности потребителей по оплате жилищно-коммунальных услуг», который вызвал большой интерес у сообщества.

Как отметила Наталья Хоцяновская, тема погашения задолженности населения за ЖКУ возникла давно, но до сих пор не имела модели решения. Сегодня же, есть возможность начать работу по урегулированию этого вопроса, учитывая интересы всех сторон: государства - потребителей - предприятий.

«Вопрос о задолженности населения за потребленные коммунальные услуги является одним из тех непростых вопросов, которые нужно решать в сфере ЖКУ. Ведь оно напрямую влияет на возможность функционирования предприятий отрасли, предоставления ими качественных, жизненно необходимых услуг », - отметила Наталья Хоцяновская.

По ее словам, долги создают неравные условия для участников рынка жилищно-коммунальных услуг и повышают социальную напряженность в обществе, в частности между потребителями, добропорядочно и своевременно оплачивают услуги и теми, которые пренебрегают своим долгом по оплате.

Законопроектом №3613 предусмотрено введение обязательной реструктуризации задолженности населения (если задолженность превышает сумму, определенную Правительством по каждому виду жилищно-коммунальных услуг по состоянию на 01.10.2020) сроком до 5 лет при условии, что общая сумма платежей (текущих и платежей по погашению реструктуризированной задолженности) не должна превышать 25% доходов для субсидиантив и 20% - для пенсионеров и других лиц, получающих любые виды социальной помощи. На потребителей, которые заключили договор о реструктуризации задолженности распространяется действующий порядок начисления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для оплаты текущих платежей.

Также им вводятся определенные временные ограничения к должникам по оплате за жилищно-коммунальные услуги. В частности, по решению суда может быть ограничено право выезда за пределы Украины, управления транспортными средствами, пользование оружием, охота.

В случае заключения договора реструктуризации и неуплаты текущих платежей, задолженность, образовавшаяся по состоянию на 01.10.2020, взимается по решению суда. Мероприятия, которые могут быть применены к должнику, определяются Законом Украины «Об исполнительном производстве».

По словам Натальи Хоцянивской, только зарегистрирован законопроект уже успел обрасти мифами. Некоторые из них она развенчала во время пресс-брифинге.

«В частности, миф, что за долги забирать квартиру. Хочу отметить, что Законом Украины «Об исполнительном производстве» предусмотрено, что в случае, если сумма, подлежащая взысканию по исполнительному производству, не превышает 20 размеров минимальной заработной платы (по состоянию на 01.01.2020 это 94460 гривен), обращение взыскания на единственное жилье должника и земельный участок, на котором расположено такое жилье, не осуществляется.

Второй популярный миф - обязательно забирать 50% заработной платы. По решению суда может быть удержано 50%, но в суд можно и не доходить, а ограничиться договору реструктуризации

Третий миф - в первую очередь пострадают малообеспеченные слои населения. Не пострадают. Малообеспеченные слои населения пользуются субсидией. Кроме того, законопроект предусматривает наличие комиссий на местном уровне, где будут разбираться с возможностями оплаты услуг погашением долгов.

Реструктуризуватимуться надуманные долги - еще одно утверждение, что не соответствует действительности. В случае несогласия с суммой долга, потребитель будет обращаться к Комиссий на местном уровне, где будут разбираться с вопросом долга. Кроме того, если потребитель уверен в своей правоте он может обратиться в суд в любое время.

Также не действительна информация, что запрет о выезде за границу, пользования транспортными средствами и оружием начнет действовать сразу с принятием Закона », - сообщила Наталья Хоцяновская.