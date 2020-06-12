Дворники Шевченковского района проводят благоустройство придомовых территорий (ВИДЕО)

У городских коммунальщиков нет времени на отдых, потому что сейчас у них в самом разгаре работы по благоустройству придомовых территорий.
Комфортный и уютный двор?! Будет сделано, говорят дворники и озеленители Шевченковского района! Именно такой стала придомовая территория по улице Новгородской, 20 после их работы.
Здесь есть все для того, чтобы отдохнуть. Есть и скамьи, на которых можно посидеть, и зеленые газоны - словно оазис в такую жару, есть и цветники - которыми можно любоваться. А главное – здесь чисто.
«Безусловно, здесь очень большой объём сделан. Не один двор, а здесь целый комплекс дворов - начиная от Новгородской до проспекта Науки. Объёмы, действительно, колоссальные, труда вложено немало. Здесь высеяно больше 11 000 квадратных метров газонной травы за два года. В этом году высеяно 6 000 и в прошлом году около 5 000. Высеяна цветочная продукция, но ещё не вся, мы по просьбе жителей делаем клумбочки. Рассадили многолетние цветы, подсадили однолетние растения», – рассказала заместитель начальника Шевченковского филиала КП "Харьковблагоустройство" Наталья Говор.
Сейчас у озеленителей, с наступлением жаркого лета, добавилась еще одна миссия - ежедневный полив. Без этого нельзя, иначе все погибнет.
«Учитывая то, что у нас резко изменилась температура, она стала очень высокой. Газонная трава - её надо поливать. Безусловно, полив это самое важное как для газонов так и цветов. Естественно полив производится рано утром или вечером не по солнцу. Выводы поливочные есть, спасибо "водяникам", что предоставили нам условия. Поливаем, поливаем и ещё раз поливаем. Немало важно высадить продукцию, немаловажно сделать это красиво, но и самое главное - поддержать это всё в красоте до осени. По максимуму продержать эту "газонку", эти цветы - это очень нелегко. Поэтому стараемся, чтобы наш город был красивый, благоухал и радовал наших жителей!», – добавила Наталья Говор.
Отличный день для активного отдыха, спорта, прогулок, общения, получения нового опыта и новых впечатлений.
Начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Харькове будет покрыто облаками. Без осадков.
Начиная с 2008 года, 12 июня в Украине отмечается День работников фондового рынка.
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