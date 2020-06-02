02.06.2020 08:45

Харьковводоканал устраняет аварийные ситуации в ливневых канализациях (ВИДЕО)

Протекание ливневой канализации – довольно распространенная проблема во время ливней, говорят на водоканале. В частности и потому, что жители забивают ее различными предметами.



//vodokanal.kharkov.ua

На улицу Шишкивскую, 12, что в Киевском районе, после обращения жильцов дома выезжает аварийная бригада КП «Харьковводоканал». Причина обращения - течение ливневой канализации.



«На месте бригада обнаружила, что ливневая канализация в момент дождя забилась в канализации, образовался столб воды, и она с кровли не сходит, из-за каких-то микротрещин в кровле. Через неплотные соединения в ливневой канализации трубопровода. Выливалась в подъезды и в квартиры жителей», – рассказал начальник управления по обслуживанию внутридомовых сетей КП «Харьковводоканал» Валерий Харлан.



Как отмечает Валерий Харлан, основная причина таких аварийных ситуаций - недобросовестность отдельных жителей, которые засоряют ливневую канализацию то пластиковыми банками, то строительным мусором.



«Когда поступают заявки от жителей, выезжает наша аварийная бригада, разбирается в причине, почему труба забита, прочищаем ее, если выявляем ситуации, где нужно поменять ее – меняем», – объясняет Валерий Харлан.

По его словам, за последние выходные было получено около 180 заявок, связанных с протеканием внутридомовых систем ливневой канализации. В большинстве случаев системы были забиты пластиковыми бутылками и бутылками из-под алкоголя.

В период дождей в среднем за день может поступить около ста заявок на забитую ливневую канализацию. Как отмечают на предприятии, все они обрабатываются в течение суток. И проблема устраняется.



«В этом году забилась ливневка, протекала. Я вызывала «Водоканал». Меня не было в городе, позвонили соседи, и сын вызывал. Проблему устранили, и слава Богу. Сейчас дожди идут, вроде как не протекает, все в порядке», – рассказала жительница дома Алла.



