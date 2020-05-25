25.05.2020 09:49

«Нефтегаз» снизил цену на газ для населения на 21,4% на май, оставив неизменными наценки облгазов

Если сравнить данные Нафтогаза и цену на европейских хабах, где он якобы закупает голубое топливо, то выходит, что маржа госмонополиста составляет далеко за 100%.



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Об этом свидетельствуют данные Украинской энергетической биржи.

Котировки на хабе TTF 22 мая (на момент заявления) опускались до чуть более 3 евро за МВт*час или 31,9 евро за тысячу кубометров или $34,7 за тысячу кубометров природного газа.

На текущие выходные цена газа на хабе TTF установилась на уровне 3,7 евро за МВт*час или 39,5 евро за тысячу кубометров или чуть более $43 за тысячу кубометров природного газа.