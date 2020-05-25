«Нефтегаз» снизил цену на газ для населения на 21,4% на май, оставив неизменными наценки облгазов

Если сравнить данные Нафтогаза и цену на европейских хабах, где он якобы закупает голубое топливо, то выходит, что маржа госмонополиста составляет далеко за 100%.
«В мае 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК «Нафтогаз Украины» поставляет газ в рамках публичных специальных обязанностей (ПСО), снизилась до 2,3 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами). Это на 21% меньше по сравнению с апрелем 2020 года», - говорится в сообщении Нафтогаза.
По данным компании, в общем, с начала года цена ПСО снизилась на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение стоимости газа достигло 62%.
Мировой экономический кризис вызвал рекордное падение цен на все виды энергоносителей, в том числе - на природный газ. По данным аналитиков НАК "Нафтогаз Украины", в мае цена газа в Европе достигла исторического минимума за последние 10 лет. В Украине на цену дополнительно давит высокий уровень заполнения подземных хранилищ газа, где через основательную подготовку к предыдущему отопительному сезону и теплую зиму накопился фактически годовой объем добычи газа государством - 17,5 млрд кубометров, сообщили в пресс-службе.
«Ценовая ситуация на рынке способствует намерениям правительства либерализовать рынок газа для населения с 1 июля этого года. В межотопительный сезон предпосылок для роста цен значительно меньше, чем в холодное время года. Исторически низкие цены, большие запаса газа в европейских и украинских хранилищах и летний период - все это позволит сделать плавный и безопасный переход для украинских потребителей к свободному рынку», - отметил глава правления Нафтогаза Андрей Коболев. но такая либерализация не означает «реального» снижения цен на газ для украинцев.
Напомним, в апреле 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей снизилась до 2,9 грн за кубометр, что было едва на 15% меньше, чем в марте 2020 года.
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