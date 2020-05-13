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13.05.2020  17:39   

У місті капітально відремонтують 190 покрівель

Розроблено план підготовки житлового фонду Харкова до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 роках.


У місті капітально відремонтують 190 покрівель
Сьогодні, 13 травня, на засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради були затверджені заходи щодо підготовки міського господарства, в тому числі житлового фонду, до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 рр.
 
Як повідомили у Департаменті комунального господарства, комплексним ремонтом повинно бути охоплено 7 тис. 849 житлових будинків комунальної форми власності. В рамках підготовки міста до опалювального сезону фахівці КП «Жилкомсервіс» виконають технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем централізованого опалення, гарячого, холодного водопостачання та водовідведення, опалювальних печей, будинків з АГВ, бойлерних, газових котелень та електрощитових. Крім того, планується виконати поточний ремонт покрівель - м'якої в 82-х та шиферної у 187 житлових будинках. 
 
Крім того, Департаментом житлового господарства заплановано провести капітальний ремонт покрівель у 189 житлових будинках та поточний ремонт - у 269 житлових будинках комунальної власності. Також планується виконати капітальний ремонт у п'яти і поточний ремонт у 15 житлових будинках ЖК, ЖБК та ОСББ.
Тэги:  ремонт кріш, коммунальщики, харьков
 
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