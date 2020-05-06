06.05.2020 09:36

Харьковводоканал направляет абонентам письма с договорами через Укрпочту

Пандемия коронавируса наложила свой отпечаток и на жилищно-коммунальную сферу. На коммунальном предприятии «Харьковводоканал» отмечают, одним из важных вопросов на сегодня является необходимость перезаключения договоров между потребителем и поставщиком коммунальных услуг.



// izvestia.kharkov.ua

Каждый потребитель, который на сегодняшний день не заключил соответствующий договор с коммунальным предприятием «Харьковводоканал», получит в отделении «Укрпочты» по месту жительства заказное письмо, содержащее два подписанных экземпляра проекта договора с приложением и четким и подробным описанием процедуры его заполнения.



В соответствии с требованиями закона о жилищно-коммунальных услугах коммунальное предприятие «Харьковводоканал», как и другие лицензиаты, которые подпадают под действия этого документа, принимают все меры по перезаключению договоров нового образца, установленных соответствующим законом, типичный вид которых установлен Кабмином Украины.



Тарас Грущак, заместитель генерального директора КП «Харьковводоканал»:

В условиях мер по противодействию распространения CОVID-19 мы изменили подходы к работе с заключением договоров и перевели эту работу в дистанционное русло. В частности мы используя мощности «Укрпочты», посылаем нашим абонентам договоры нового образца, подписанные с нашей стороны.



Потребителем необходимо рассмотреть, заполнить в соответствии с предоставленной памяткой, подписать полученные экземпляры договоров и не позднее 30 дней с даты получения заказного письма вернуть их, самостоятельно или с помощью средств почтовой связи, для дальнейшей работы в абонентский отдел предприятия по месту регистрации. Также это можно сделать по адресам участков КП «Харьковводоканал». Их адреса, контактные номера телефонов указаны в памятке.



Тарас Грущак, заместитель генерального директора КП «Харьковводоканал»:

На сегодня таким способом уже направлено около 50 000 писем с договорами, а по результатам общей работы, проведенной по перезаключения договоров нового типа, заключено около 100 000.



В случае возникновения любых вопросов, связанных с процедурой заключения договоров, потребители могут получить разъяснения, обратившись по указанным в предоставленной через «Укрпочту» памятке телефонам.