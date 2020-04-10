10.04.2020 10:22

Для очень взрослых харьковчан создали видеокурс, как оплатить коммуналку онлайн

В Министерстве цифровой трансформации запустили национальный образовательный проект «Оплаты коммуналку онлайн. Оставайся дома».



// izvestia.kharkov.ua

И теперь вместе со школьниками, как уже учатся дистанционно, так же учиться смогут и взрослые вот только овладевать они прогрессивные технологии в сфере оплаты услуг. Специалисты единодушны - это и удобно, и безопасно, и выгодно.



«Конечно, для некоторых это будет впервые, для некоторых новое, для некоторых оторопь. Но, как показывает прогрессивная часть общества - это работает и работает достаточно хорошо и в этом случае упрощая жизнь и даже уменьшая финансовую нагрузку на плательщиков. Потому что как мы знаем, что при оплате через интернет ресурсы или вообще отсутствует комиссионное вознаграждение, либо значительно меньше, чем та, которую взимают в банках. Поэтому мы как Министерство соцполитики призываем к таким прогрессивным вещам и оплате жилищно-коммунальных услуг максимально онлайн или дистанционно», – заявил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко.



Для всех желающих, особенно для людей почтенного возраста, изготовили специальный семисерийный сериал. В котором и познавательно, и развлекательно пошагово учат тому как без огромных очередей, всего в несколько кликов из собственного смартфона или компьютера, осуществить платеж за коммуналку. При этом предложили самые популярные способы расчетов.



«Знаем, что именно этот курс на тему, как оплатить коммуналку онлайн, уже ждут очень, очень давно. Темы серий охватывают оплату коммунальных платежей на сайтах коммунальных предприятий, с помощью платежного сервиса на сайтах банков и с помощью мобильных приложений», – рассказала представитель Министерства цифровой трансформации Украины Валерия Ионан.



Остается только попробовать овладеть новейшими для многих технологиями. Организаторы проекта надеются, что пожилым людям в этом помогут дети и внуки, к тому же времени для этого предостаточно.