25.03.2020 16:51

Правительство расширило программу предоставления жилищных субсидий на тех, кто потерял работу

Гражданам, которые были уволены с работы в период ограничительных мер, будет назначена жилищная субсидия.



://kmu.gov.ua

Такое решение принято 25 марта на заседании Кабинета Министров.

«Правительство понимает ответственность и делает все, чтобы ограничительные меры меньше ударили по кошелькам граждан и экономике Украины. Мы, в частности, обеспечили все условия для снижения цены на газ, приняв решение об уменьшении оптовой цены на газ на 14%. Ожидаем соответствующие решения на местах. Сегодня мы увеличиваем субсидии на оплату коммунальных услуг и упрощаем порядок предоставления. В среднем увеличение субсидий для украинских семей составит ориентировочно 300 грн », - отметил Премьер-министр Денис Шмыгаль и добавил, что механизм должен заработать после принятия Верховной Радой закона о Стабилизационный Фонд.

Принятая Правительством постановление предусматривает, в частности, для получения субсидии гражданам, потерявшим работу в период карантина, нужно зарегистрировался в службе занятости как безработные. Субсидии будут предоставляться на основании соответствующих заявлений и информации центров занятости по их пребывания на учете.

При этом для расчета жилищной субсидии учитывается размер назначенной помощи по безработице без учета полученной заработной платы.

Также запрещено на период ограничительных мер преостановка предоставления жилищных субсидий. Кроме того, запрещено назначать субсидию на следующий период всем домохозяйствам, которые получали ее в отопительном периоде 2019-2020 годов, без соответствующих обращений граждан.

На период ограничительных мероприятий расчет жилищных субсидий будет проводиться с учетом увеличенных на 50 процентов социальных нормативов в связи с увеличением вынужденным пребыванием дома и увеличением потребления электроэнергии, природным газом, горячей водой и тому подобное.

Кроме того, по инициативе Министерства социальной политики, базовый процент платы за коммунальные услуги принято решение не увеличивать с 1 мая.

«У нас есть базовый процент платы за коммунальные услуги - 15%. Это как сегодня насчитывается субсидия. Но с 1 мая планировалось установление 20%. Предлагаем оставить 15%, поскольку мы переназначает всем субсидии, а также для того, чтобы не потерять социальную направленность », - отметила Министр социальной политики Марина Лазебная.