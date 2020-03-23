23.03.2020 09:58

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 20, 21 и 22 марта было устранено 38 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: ул. Роганская, 188, пр. Жуковского, 11, ул. Маяковского, 14, ул. Гвардейцев Широнинцев, 47, въезд Загородный, 43-45, ул. Солнечная, 7, ул. Солнечная, 11, ул. Семинарская (Володарского), 57-б, пр. Гагарина, 7, пр. Героев Сталинграда, 160, ул. Кокчетавская, 51, ул. Музыкальная, 2, пр. Людвига Свободы, 58, ул. Тобольская, 31-а, ул. Отакара Яроша, 3-а, ул. Искусств (Краснознаменная), 14, пр. Тракторостроителей, 92-б, ул. Пестеля, 7, ул. Героев Труда, 29 (остановка трамвая), ул. Багратиона, 23-а, Салтовское шоссе, 250-а-256-а, пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 42, ул. Константина Калинина (Калинина), 77, ул. Грековская, 25, ул. Революции 1905 г., 15, ул. 23 Августа, 51, ул. Старошишковская, 5, ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 46, ул. Героев Труда, 32-г, Салтовское шоссе, 256, ул. Саратовская, 51, пр. Героев Сталинграда, 160, Салтовское шоссе, 104-а, ул. Отакара Яроша, 61-а, ул. Музыкальная, 2, ул. Тобольская, 31-а, пр. Героев Сталинграда, 160 (больница №22), ул. Клочковская, 325.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.