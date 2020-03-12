12.03.2020 13:38

Харківські комунальники приймають заявки на ремонт дитячих майданчиків

Робітники КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» приводять до ладу дитячі майданчики після зими.



//city.kharkov.ua

Зокрема, сьогодні, 12 березня, роботи виконують на майданчику у дворі будинку по вул. Гвардійців Широнінців, 38-а. Майданчик складається з п'яти елементів: подвійна гойдалка, балансир, карусель, пісочниця та дитячий ігровий комплекс. Як повідомив начальник відділу з обслуговування дитячих майданчиків КП «ХРБП» Артем Кравченко, майданчик встановили у 2012 році, і періодично його потрібно приводити до ладу.

«При обстеженні виявили прогнилі стійки, зараз проводимо їх заміну. Замінили підшипники, що вийшли з ладу, встановили нові кріплення на пісочниці та балансирі. Надалі, коли погода покращиться, і пофарбуємо. Всього заплановано пофарбувати близько 5 тис. елементів дитячих та спортивних майданчиків», - розповів Артем Кравченко.

За його словами, всього на підприємство надійшло близько 1,5 тис. заявок на ремонт дитячих майданчиків, і близько тисячі з них, де був потрібний невеликий ремонт, вже виконали. Дитячі ігрові комплекси регулярно оглядають фахівці КП «ХРБП» та КП «Жилкомсервіс». Також заявки можуть залишати мешканці.

«Хочу звернутися до харків'ян. Якщо помітили несправність на дитячому майданчику - можете звернутися в інформаційно-диспетчерську службу «15-62» або у КП «Жилкомсервіс». Заявка надійде до нас, і ми ліквідуємо несправність у найкоротші терміни», - сказав Артем Кравченко.