25.02.2020 10:50

У Харкові через негоду впало більше десятка дерев

13 дерев повалено в Харкові через сильний вітер станом на 9:00 25 лютого.



://city.kharkov.ua

Як повідомили в Департаменті комунального господарства, дерева впали в усіх районах міста, найбільша їх кількість - по три випадки - зафіксована в Слобідському та Індустріальному районах. Зокрема, інциденти сталися в Олександрівському сквері, на пр. Гагаріна, вул. Біблика, вул. Польовій, вул. 12 Квітня та вул. Костичева.



Також по кілька дерев впало в Московському і Київському районах, в тому числі на Салтівському шосе, вул. Героїв Праці, вул. Валентинівській і вул. Проскури. Крім того, в результаті негоди впало сім великих гілок.



За інформацією департаменту, на даний момент більша частина дерев, що впали, вже розпиляна та вивезена, решта буде прибрана найближчим часом. Постраждалих через падіння дерев немає.