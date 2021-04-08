08.04.2021 18:19

Школа онлайн: программы 5-11 классов будут доступны в приложении

В течение года планируется оцифровать программу для средней и старшей школы (5-11 классы) по основным предметам.

Об этом сообщил Вице-премьер-министр — Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Пандемия изменила весь мир — дала толчок стремительной цифровизации всех сфер. Именно поэтому Минцифра цифровизирует максимум услуг — теперь получить все необходимые знания можно онлайн. После создания онлайн-платформы «Всеукраинская школа онлайн», Минцифра вместе с МОН и ГС «Освитория» планируют запустить еще и мобильное приложение. Теперь видеоуроки, тесты и материалы из 18 школьных предметов будут доступны в несколько кликов», — отметил Михаил Федоров.

Всеукраинской школой онлайн пользуются уже почти 155 тысяч школьников, учащихся и родителей.

Михаил Федоров отметил, что в течение года планируется оцифровать программу для средней и старшей школы (5-11 классы) по основным предметам.

«Предметы появляются в режиме реального времени — новые уроки каждую неделю. Среди амбициозных планов — подключение 6000 объектов социальной инфраструктуры к скоростному интернету, включая все школы. Нужно ввести новый предмет о цифровой грамотности или интегрировать его в информатику. Если раньше популяризировали технологии, теперь нужно научить детей с 1-го класса правильно ими пользоваться», — сказал Михаил Федоров.

Дети смогут пользоваться как платформой, так и мобильным приложением для обучения во время карантина, а также для ознакомления с темой, которую пропустили в школе из-за отсутствия или по другим причинам.

Для того, чтобы каждый учитель мог эффективно организовать процесс дистанционного и смешанного обучения можно использовать «Кабинет учителя ВШО». Это новый важный инструмент, который поможет сделать процесс онлайн-обучения качественным. С помощью кабинета учитель будет отслеживать успеваемость каждого ученика и устраивать дискуссии.

Над разработкой Всеукраинской школы онлайн, ее контентом и функционалом совместно работают Министерство образования и науки Украины, Министерство цифровой трансформации, Украинский институт развития образования и «Освитория». Кабинет учителя и приложение запускаются при поддержке Международного фонда «Возрождение».