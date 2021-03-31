31.03.2021 17:58

Игорь Терехов посетил школу №36 в Киевском районе

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы пообщался с учителями и посетил музей учебного учреждения.



//city.kharkov.ua

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов сегодня, 31 марта 2021 года, посетил школу №36 в Киевском районе, на ул. Алчевских, 55.

В родную школу он приехал, чтобы привлечь успешных харьковчан к ремонту классов, в которых они учились.

«Выпускники, у которых есть возможность, могут сделать новый класс в своей школе – выполнить ремонт, купить необходимую технику. Такая инициатива есть в вузах, а мы можем перенять ее для школ. У каждого из нас есть школьные воспоминания. Поэтому это хорошая идея. Я точно так сделаю и призываю всех, кому небезразлична родная школа, оборудовать современные кабинеты, в которых хотелось бы учиться», - отметил Игорь Терехов.

Он сообщил, что по просьбе коллектива школы оборудует в учебном учреждении новый кабинет биологии. Секретарь горсовета отметил, что также в школе №36 нужно заменить окна и выполнить ряд других работ.

Игорь Терехов подчеркнул, что при подготовке школ к новому учебному году будут учтены пожелания родителей.

«Мы традиционно много делаем при подготовке школ к новому учебному году - ремонтируем стадионы, классы, санузлы, меняем старые окна, системы отопления. В Харькове запланирован целый комплекс работ. Я встречался с родительскими комитетами, где обсуждалось, что нужно сделать в школах и детских садах. Мы все предложения фиксируем, потому что для каждого родителя важны условия, в каких занимается ребенок», - подчеркнул секретарь городского совета.