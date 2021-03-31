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31.03.2021  17:58   

Игорь Терехов посетил школу №36 в Киевском районе

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы пообщался с учителями и посетил музей учебного учреждения.


//city.kharkov.ua
Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов сегодня, 31 марта 2021 года, посетил школу №36 в Киевском районе, на ул. Алчевских, 55.
 
В родную школу он приехал, чтобы привлечь успешных харьковчан к ремонту классов, в которых они учились.
 
«Выпускники, у которых есть возможность, могут сделать новый класс в своей школе – выполнить ремонт, купить необходимую технику. Такая инициатива есть в вузах, а мы можем перенять ее для школ. У каждого из нас есть школьные воспоминания. Поэтому это хорошая идея. Я точно так сделаю и призываю всех, кому небезразлична родная школа, оборудовать современные кабинеты, в которых хотелось бы учиться», - отметил Игорь Терехов.
 
Он сообщил, что по просьбе коллектива школы оборудует в учебном учреждении новый кабинет биологии. Секретарь горсовета отметил, что также в школе №36 нужно заменить окна и выполнить ряд других работ.
 
Игорь Терехов подчеркнул, что при подготовке школ к новому учебному году будут учтены пожелания родителей.
 
«Мы традиционно много делаем при подготовке школ к новому учебному году - ремонтируем стадионы, классы, санузлы, меняем старые окна, системы отопления. В Харькове запланирован целый комплекс работ. Я встречался с родительскими комитетами, где обсуждалось, что нужно сделать в школах и детских садах. Мы все предложения фиксируем, потому что для каждого родителя важны условия, в каких занимается ребенок», - подчеркнул секретарь городского совета.
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, кабинеты, харьков, школа
 
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