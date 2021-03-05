ХНУ им. Каразина - в мировом рейтинге лучших университетов по отраслям знаний

В QS World University Rankings by Subject 2021 попали 1452 вуза мира, в частности - четыре ВУЗа из Украины.
«Количество украинских заведений высшего образования в рейтингах по специальностям 2021 года по сравнению с предыдущим годом выросла с двух до четырех. В этом году украинские вузы получили 12 позиций в одном отраслевом рейтинге и семи рейтингах по специальностям, в прошлом году они получили семь позиций в одном отраслевом рейтинге и шести рейтингах по специальностям», - рассказывают в Министерстве образования и науки Украины.
Впервые в рейтинги вошел Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина по специальности «компьютерные науки и информационные системы» и «физика и астрономия» (551-600 место в мире).
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