05.03.2021 13:47

ХНУ им. Каразина - в мировом рейтинге лучших университетов по отраслям знаний

В QS World University Rankings by Subject 2021 попали 1452 вуза мира, в частности - четыре ВУЗа из Украины.





«Количество украинских заведений высшего образования в рейтингах по специальностям 2021 года по сравнению с предыдущим годом выросла с двух до четырех. В этом году украинские вузы получили 12 позиций в одном отраслевом рейтинге и семи рейтингах по специальностям, в прошлом году они получили семь позиций в одном отраслевом рейтинге и шести рейтингах по специальностям», - рассказывают в Министерстве образования и науки Украины.



Впервые в рейтинги вошел Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина по специальности «компьютерные науки и информационные системы» и «физика и астрономия» (551-600 место в мире).