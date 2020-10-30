Библиотекари Харьковщины «померялись силами» на семинаре-практикуме (Департамент образования ХОГА)

Семинар-практикум для библиотекарей учреждений профессионального (профессионально-технического) образования собрал на онлайн-платформе несколько десятков библиотекарей из Харькова и области
28 октября 2020 года состоялся областной семинар-практикум для библиотекарей учреждений профессионального (профессионально-технического) образования на тему: «Работа кружка в библиотеках УП (ПТ) О» с помощью сервиса Zoom.
В семинаре приняли участие 24 библиотекаря УП(ПТ)О из Харькова и области.
В ходе онлайн-семинара опытом библиотечной практики поделились:
Сегодня вы имеете все шансы переделать массу дел, однако насколько эти дела будут полезны – остается под вопросом.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь. Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров.
В народе этот день назывался Осия Колесник.
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