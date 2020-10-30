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30.10.2020  11:44   

Библиотекари Харьковщины «померялись силами» на семинаре-практикуме (Департамент образования ХОГА)

Семинар-практикум для библиотекарей учреждений профессионального (профессионально-технического) образования собрал на онлайн-платформе несколько десятков библиотекарей из Харькова и области


://dniokh.gov.ua/

28 октября 2020 года состоялся областной семинар-практикум для библиотекарей учреждений профессионального (профессионально-технического) образования на тему: «Работа кружка в библиотеках УП (ПТ) О» с помощью сервиса Zoom.

В семинаре приняли участие 24 библиотекаря УП(ПТ)О из Харькова и области.

В ходе онлайн-семинара опытом библиотечной практики поделились:

  1. Опыт работы кружка «Искусство художественного слова» библиотеки Красноградского профессионального лицея;
  2. Опыт работы театрального кружка «Экспромт» библиотеки Профессионально-техническое училище № 60 пгт Кегичевка Харьковской области;
  3. Опыт работы кружка «BIBLIO-ART мастерская» библиотеки ГУЗ «Региональный центр профессионального образования инновационных технологий строительства и промышленности»;
  4. Опыт работы кружка «Друзья библиотеки» библиотеки ГУЗ «Изюмский региональный центр профессионального образования Харьковской области».

Источник:   Департамент образования ХОГА
 Тэги:  библиотека, харьков, образование, лицеи
 
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