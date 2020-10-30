30.10.2020 11:44

Библиотекари Харьковщины «померялись силами» на семинаре-практикуме (Департамент образования ХОГА)

Семинар-практикум для библиотекарей учреждений профессионального (профессионально-технического) образования собрал на онлайн-платформе несколько десятков библиотекарей из Харькова и области



://dniokh.gov.ua/

28 октября 2020 года состоялся областной семинар-практикум для библиотекарей учреждений профессионального (профессионально-технического) образования на тему: «Работа кружка в библиотеках УП (ПТ) О» с помощью сервиса Zoom.

В семинаре приняли участие 24 библиотекаря УП(ПТ)О из Харькова и области.

В ходе онлайн-семинара опытом библиотечной практики поделились: