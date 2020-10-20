Утвержден список стипендиатов на получение стипендии «Одаренность» (Горсовет)

Утвержден список стипендиатов на получение стипендии Харьковского городского головы «Одаренность» для детей и молодежи на 2020/2021 учебный год.
Если в последние дни у вас возникли какие-либо трения с окружающими, то сейчас лучший момент для того, чтобы достичь взаимопонимания и уладить ссору.
Этот день в Харькове будет облачным - утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.
Сегодня отмечаются Дни повара, авиадиспетчера и борьбы с заболеванием раком молочной железы.
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