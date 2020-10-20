20.10.2020 19:43

Утвержден список стипендиатов на получение стипендии «Одаренность» (Горсовет)

Утвержден список стипендиатов на получение стипендии Харьковского городского головы «Одаренность» для детей и молодежи на 2020/2021 учебный год.



//city.kharkov.ua

Соответствующее распоряжение было подписано секретарем горсовета Александром Новаком.

Всего в списке - 120 учащихся (60 школьников и 60 студентов). Все они, начиная с 1 сентября 2020 года, будут получать стипендию в размере 600 грн в месяц.

Напомним, стипендия «Одаренность» - рейтинговая.

Она присуждается в области образования, культуры, спорта и лидерства. В этом году на ее получение было подано 285 кандидатур, и был составлен рейтинг с учетом побед на конкурсах областного, всеукраинского и международного уровней.