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20.10.2020  19:43   

Утвержден список стипендиатов на получение стипендии «Одаренность» (Горсовет)

Утвержден список стипендиатов на получение стипендии Харьковского городского головы «Одаренность» для детей и молодежи на 2020/2021 учебный год.


//city.kharkov.ua
Соответствующее распоряжение было подписано секретарем горсовета Александром Новаком.
 
Всего в списке - 120 учащихся (60 школьников и 60 студентов). Все они, начиная с 1 сентября 2020 года, будут получать стипендию в размере 600 грн в месяц.
 
Напомним, стипендия «Одаренность» - рейтинговая.
 
Она присуждается в области образования, культуры, спорта и лидерства. В этом году на ее получение было подано 285 кандидатур, и был составлен рейтинг с учетом побед на конкурсах областного, всеукраинского и международного уровней.
Источник:   Горсовет
 Тэги:  стипендия, одаренность, харьков
 
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