02.10.2020 19:59

Игорь Терехов наградил учителей Основянского и Слободского районов (Горсовет)

Прием работников образования Основянского и Слободского районов прошел сегодня, 2 октября 2020 года, в Харьковском городском совете.



//city.kharkov.ua

С предстоящим профессиональным праздником педагогов поздравил первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов.

Он отметил, что профессия учителя очень ответственная и почетная, а предстоящий День работников образования – особенный праздник для каждого человека.

«Мы все помним своих первых учителей и классного руководителя и с благодарностью вспоминаем школьные годы как одни из самых прекрасных и особенных в нашей жизни. Мы доверям вам наших детей, и от того, какое вы дадите им образование и как к ним отнесетесь, зависит их будущее и настроение в наших семьях. Я восхищаюсь вашим умением находить особый подход к каждому ребенку. Желаю вам новых успехов, хорошего настроения, крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия. Примите самые искренние и теплые пожелания от Харьковского городского головы Геннадия Кернеса», - сказал первый вице-мэр.

Игорь Терехов вручил лучшим представителям сферы образования Благодарности городского головы и Почетные грамоты исполнительного комитета Харьковского городского совета.

В честь праздника для учителей выступили харьковские артисты.

Отметим, что из 850 педагогов Основянского района двое имеют звание «Заслуженный учитель Украины», пять - степень кандидата наук, 29 – звание «Отличник образования Украины», четыре педагога награждены медалью «Василий Сухомлинский», семь – заслуженные тренеры Украины и пять – мастера спорта международного класса.

Педагоги Слободского района подготовили за год 239 победителей и призеров ученических олимпиад, Малой академии наук и турниров всеукраинского уровня. 74 ученика стали победителями международных интеллектуальных соревнований. По результатам ВНО-2020 одна школа района вошла в ТОП-100 лучших школ Украины, а четыре – в ТОП-20 лучших школ города.