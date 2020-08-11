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11.08.2020  11:00   

В Харькове пяти студентам и курсантам назначена государственная стипендия

Лучшие студенты и курсанты Харькова будут получать не гранты на обучение, а стипендии имени Героев Небесной Сотни.


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Как сообщили  в пресс-службе Харьковской ОГА, соответствующий приказ МОН подписан 10 августа.

"Стипендия имени Героев Небесной Сотни - это уважение тем самым молодым и смелым участникам Революции Достоинства, которые отстаивали будущее Украины, поэтому мы должны поддерживать подрастающего поколения, в память о них. В общем определено 43 стипендиатов. Кроме активной общественной, научной и спортивной деятельности, они имеют высокие учебные результаты - занимают позиции в пределах первых 10% по рейтингу или являются первыми в рейтингах вузов ", - отметил и.о. Министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Размер стипендий: 2,48 тыс. Грн ежемесячно - для студентов, обучающихся по образовательно-квалификационному уровню "бакалавр" или "Магистр", 2,13 тыс. Грн - для студентов высших учебных заведений III-IV уровня аккредитации и научных учреждений, 2 тыс. 27 грн - для курсантов. Выплата стипендий начнется с 1 сентября 2020 года.

Каждое заведение высшего образования мог подать одного кандидата по каждой специальности, отбор проводил высший коллегиальный орган студенческого (курсантского) самоуправления.

Так, стипендии назначены:

- по специальности "Экономика" - Владиславу Боброву (Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина)

- по специальности "Психология" - Инне Закутный (Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина)

- по специальности "Психология" - Анастасии Андрущенко (Национальная академия Национальной гвардии Украины);

- по специальности "Архитектура и градостроительство" - Кириллу Божко (Харьковский национальный университет строительства и архитектуры);

- по специальности "Военное управление (по видам вооруженных сил)" - Алексей Кофанов (Национальная академия Национальной гвардии Украины).

Источник:   ХОГА
 Тэги:  стипендия, обучение, харьков, студенты
 
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