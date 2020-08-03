03.08.2020 11:52

Продолжается регистрация новых электронных кабинетов харьковских абитуриентов

Создание электронного кабинета позволит абитуриенту подавать заявления о поступлении в учреждения высшего образования, учитывая особенности поступления 2020.



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В этом году системой подачи заявлений в электронной форме могут воспользоваться абитуриенты, которые имеют свидетельство о получении полного общего образования или аттестат о среднем образовании, выданный не ранее 1998 года и сертификаты ЗНО 2017-2020 годов (сертификаты ЗНО 2018-2020 годов по иностранному языку) и желающих поступить на дневную или заочную формы обучения по образовательным ступеням младший бакалавр, бакалавр, магистр (медицинского, фармацевтического и ветеринарного направлений), профессиональный младший бакалавр.

Подача электронных заявлений через кабинеты для поступающих на программы бакалавра будет проходить с 13 по 22 августа (16 августа в 18:00 завершится прием заявлений от абитуриентов, поступающих на бюджетную форму на основе собеседования, вступительных экзаменов или творческих конкурсов).

При регистрации электронного кабинета на основе полного общего среднего образования абитуриенту необходимо указать номер, PIN-код и год получения сертификата ЗНО (сертификаты разных лет можно комбинировать), серию и номер документа о полном общем среднем образовании, а также средний балл дополнения к документу о полном среднем образовании.

Также системой подачи заявлений в электронной форме смогут воспользоваться абитуриенты магистратуры, которые имеют диплом бакалавра (специалиста, магистра) и экзаменационный лист единого вступительного экзамена / единого профессионального вступительного испытания 2020 года.

Подача электронных заявлений через кабинеты для поступающих на программы магистратуры продлится с 5 по 22 августа.

При регистрации поступающим необходимо указать данные экзаменационного листа (сертификата) и данные документа о высшем образовании.

В случае возникновения вопросов, касающихся регистрации электронного кабинета, абитуриентам необходимо обратиться в сервис поддержки, написав письмо на электронный адрес [email protected] или позвонив по любому из следующих номеров: (044) 290-18-13, (093) 342-38-63, (095) 281-13-54, (067) 551-24-74.