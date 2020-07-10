10.07.2020 14:24

На ВНО по истории не явилась треть из зарегистрированных абитуриентов

Учитывая, что результаты этого ВНО являются обязательными для поступления в любой вуз - следует ждать резкого снижения интереса абитуриентов к отечественному высшему образованию.



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Во внешнем независимом оценивании по истории Украины приняли участие 178 714 человек - это 67,7% от общего количества зарегистрированных. Тестирование состоялось 10 июля 2020 года.

Максимальное количество тестовых баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания сертификационной работы по истории Украины, равно 94 баллам.

К тестированию не допустили 75 участников, из них 17 - из выявлены признаки острых респираторных заболеваний. Работу 120 участников было прекращено досрочно из-за нарушения процедуры тестирования.

Порог "сдал / не сдал" и результаты ВНО по истории Украины будет определено до 24 июля. Результаты появятся на страницах участников до 25 июля.

Те, кто не смогли принять участие в основной сессии тестирования по истории Украины по причинам, не зависящим от них, могут зарегистрироваться на дополнительную сессию. Инструкция, как это сделать, размещено по ссылке на сайте УЦОКО.

Напомним, основная сессия внешнего независимого оценивания 2020 стартовала 25 июня. В безопасных условиях уже состоялись тестирования по математике , украинскому языку и литературе , физике и иностранным языкам .

Остальные тестирований основной сессии ВНО - по биологии, географии и химии - состоятся на следующей неделе.