У місті створили інтернет-майданчик для креативних ідей

Інтернет-сторінка, де харків'яни можуть запропонувати цікаві ідеї та проєкти у сфері урбаністики, культури і туризму, створена на сайті КЗ «Офіс реформ Харкова».
Як повідомили в комунальному закладі, ця платформа була відкрита за дорученням Харківського міського голови Геннадія Кернеса для обміну ідеями з городянами. На сторінці всі охочі можуть поділитися проєктами, які вони хотіли б реалізувати у місті. Для цього необхідно заповнити форму, повідомивши свої дані та описати ідею.
Також після закінчення карантину в Офісі реформ планують провести захід «Kharkiv Urban Agora», на якому обговорюватимуться проєкти харків'ян.
«Агора у Стародавній Греції - це базарна площа, місце для народних зборів і центр громадського життя. І наша мета - зробити постійно діючий майданчик для обговорення нагальних проблем міста та їх розв'язання», - зазначили в установі.
У заході візьмуть участь експерти з різних сфер, які в подальшому сприятимуть реалізації цікавих проєктів та ідей.
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