Главная Новости Образование У місті створили інтернет-майданчик для креативних ідей
09.07.2020  17:01   

У місті створили інтернет-майданчик для креативних ідей

Інтернет-сторінка, де харків'яни можуть запропонувати цікаві ідеї та проєкти у сфері урбаністики, культури і туризму, створена на сайті КЗ «Офіс реформ Харкова».


://city.kharkov.ua

Як повідомили в комунальному закладі, ця платформа була відкрита за дорученням Харківського міського голови Геннадія Кернеса для обміну ідеями з городянами. На сторінці всі охочі можуть поділитися проєктами, які вони хотіли б реалізувати у місті. Для цього необхідно заповнити форму, повідомивши свої дані та описати ідею.

Також після закінчення карантину в Офісі реформ планують провести захід «Kharkiv Urban Agora», на якому обговорюватимуться проєкти харків'ян.

«Агора у Стародавній Греції - це базарна площа, місце для народних зборів і центр громадського життя. І наша мета - зробити постійно діючий майданчик для обговорення нагальних проблем міста та їх розв'язання», - зазначили в установі.

У заході візьмуть участь експерти з різних сфер, які в подальшому сприятимуть реалізації цікавих проєктів та ідей.

Источник:   ХГС
 Тэги:  интернет, харьков, коммунальное, проект, агора
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
04.06 Криминал и происшествия Крупных интернет-торговцев наркотой раскрыли в Харькове (ФОТО) 03.06 Криминал и происшествия Торговец стройматериалами оказался интернет-мошенником 03.06 Криминал и происшествия У харьковчан несколько дней были проблемы с интернетом – местный провайдер атаковали десятки тысяч хакеров: официальное заявление
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 