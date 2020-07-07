Подготовка одного ученика стоит украинскому государству 23,1 тыс грн в год, - Минфин

В школах сельской местности на одного ученика тратят почти вдвое больше, чем в городских школах.
Соответствующие данные обнародовало Министерство финансов Украины, передает « Закон и Бизнес ».
В министерстве проанализировали информацию по 2019 по дневных учреждениях общего среднего образования коммунальной собственности из всех областей Украины и г.. Киева (кроме территорий проведения ООС и временно оккупированных территорий). Было охвачено 14,2 тыс. Отдельных учреждений общего среднего образования, в которых обучаются 3900000 учеников и работают 438,5 тыс. Учителей.
«Общие расходы этих школ в 2019 году составляют 94,1 млрд. грн. Средние расходы по стране на подготовку одного ученика в 2019 году составили 23,1 тыс. грн в год », - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в сельской местности средние расходы на 1 учащегося составили 32,4 тыс. грн, что существенно выше, чем в городской местности (19,1 тыс. грн). Кроме того, выпускники школ в сельской местности в среднем получают худшие баллы по ВНО, чем выпускники городских школ.
«Это свидетельствует о низком качестве общего среднего образования в селах», - подытожили в ведомстве.
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