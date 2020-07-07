Подготовка одного ученика стоит украинскому государству 23,1 тыс грн в год, - Минфин

Соответствующие данные обнародовало Министерство финансов Украины, передает « Закон и Бизнес ».

В министерстве проанализировали информацию по 2019 по дневных учреждениях общего среднего образования коммунальной собственности из всех областей Украины и г.. Киева (кроме территорий проведения ООС и временно оккупированных территорий). Было охвачено 14,2 тыс. Отдельных учреждений общего среднего образования, в которых обучаются 3900000 учеников и работают 438,5 тыс. Учителей.

«Общие расходы этих школ в 2019 году составляют 94,1 млрд. грн. Средние расходы по стране на подготовку одного ученика в 2019 году составили 23,1 тыс. грн в год », - говорится в сообщении ведомства.