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07.07.2020  16:06   

Подготовка одного ученика стоит украинскому государству 23,1 тыс грн в год, - Минфин

В школах сельской местности на одного ученика тратят почти вдвое больше, чем в городских школах.


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Соответствующие данные обнародовало Министерство финансов Украины, передает « Закон и Бизнес ».

В министерстве проанализировали информацию по 2019 по дневных учреждениях общего среднего образования коммунальной собственности из всех областей Украины и г.. Киева (кроме территорий проведения ООС и временно оккупированных территорий). Было охвачено 14,2 тыс. Отдельных учреждений общего среднего образования, в которых обучаются 3900000 учеников и работают 438,5 тыс. Учителей.

«Общие расходы этих школ в 2019 году составляют 94,1 млрд. грн. Средние расходы по стране на подготовку одного ученика в 2019 году составили 23,1 тыс. грн в год », - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в сельской местности средние расходы на 1 учащегося составили 32,4 тыс. грн, что существенно выше, чем в городской местности (19,1 тыс. грн). Кроме того, выпускники школ в сельской местности в среднем получают худшие баллы по ВНО, чем выпускники городских школ.

«Это свидетельствует о низком качестве общего среднего образования в селах», - подытожили в ведомстве.

 

Источник:   ЗиБ
 Тэги:  ученик, школа, себестоимость, подготовка
 
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