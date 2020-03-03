Харьковские школьники собрали урожай золота и серебра на международной математической олимпиаде (ФОТО)

В департаменте образования Харьковского горсовета поздравили юных математиков - победителей Международной математической олимпиады Romanian Master of Mathematics (RMM).
С 26 февраля по 2 марта 2020 в Бухаресте (Румыния) проходила международная математическая олимпиада Romanian Master of Mathematics (RMM). Это престижное международное соревнование, приглашение на которое получают страны, которые из года в год демонстрируют высокие результаты на Международной математической олимпиаде (IMO).
Звезды покровительствуют любым видам накопительства: будь то идея положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Хмурое небо лишь на непродолжительное время избавится от облаков, но вечером его снова затянет. Без осадков. Ночью и утром местами туман.
Ежегодно 3 марта все страны отмечают Всемирный день дикой природы (World Wildlife Day).
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