03.03.2020 17:24

Харьковские школьники собрали урожай золота и серебра на международной математической олимпиаде (ФОТО)

В департаменте образования Харьковского горсовета поздравили юных математиков - победителей Международной математической олимпиады Romanian Master of Mathematics (RMM).



://kharkivosvita.net.ua

С 26 февраля по 2 марта 2020 в Бухаресте (Румыния) проходила международная математическая олимпиада Romanian Master of Mathematics (RMM). Это престижное международное соревнование, приглашение на которое получают страны, которые из года в год демонстрируют высокие результаты на Международной математической олимпиаде (IMO).

В этом году в Бухарест приехали представители 19 стран - 102 школьника. В состав команды Украины на RMM вошло 12 человек. Среди них - пятеро учащихся физико-математического лицея № 27 десятиклассник Климентий Золотарев, девятиклассник Игорь Пылаев, одиннадцатиклассники Юрий Гладков, Илья Лазуренко, Устин Сахнюк.

Сборная Украины заняла 2 общекомандное место. Члены сборной завоевали 2 золотые, пять серебряных и 2 бронзовые медали. Школьники Харьковского физико-математического лицея № 27 завоевали 3 медали: Юрий Гладков - золотую, Климентий Золотарев, Игорь Пылаев - серебряные. Илья Лазуренко и Устин Сахнюк награждены похвальными грамотами.