Главная Новости Образование Харьковские школьники собрали урожай золота и серебра на международной математической олимпиаде (ФОТО)
03.03.2020  17:24   

Харьковские школьники собрали урожай золота и серебра на международной математической олимпиаде (ФОТО)

В департаменте образования Харьковского горсовета поздравили юных математиков - победителей Международной математической олимпиады Romanian Master of Mathematics (RMM).


://kharkivosvita.net.ua

С 26 февраля по 2 марта 2020 в Бухаресте (Румыния) проходила международная математическая олимпиада Romanian Master of Mathematics (RMM). Это престижное международное соревнование, приглашение на которое получают страны, которые из года в год демонстрируют высокие результаты на Международной математической олимпиаде (IMO).

   В этом году в Бухарест приехали представители 19 стран - 102 школьника. В состав команды Украины на RMM вошло 12 человек. Среди них - пятеро учащихся физико-математического лицея № 27 десятиклассник Климентий Золотарев, девятиклассник Игорь Пылаев, одиннадцатиклассники Юрий Гладков, Илья Лазуренко, Устин Сахнюк.  
   Сборная Украины заняла 2 общекомандное место. Члены сборной завоевали 2 золотые, пять серебряных и 2 бронзовые медали. Школьники Харьковского физико-математического лицея № 27 завоевали 3 медали: Юрий Гладков - золотую, Климентий Золотарев, Игорь Пылаев - серебряные. Илья Лазуренко и Устин Сахнюк награждены похвальными грамотами.
 
 
Источник:   Департамент образования ХГС
 Тэги:  математика, олимпиада, харьков, лицей, международная
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.02 Образование Математика та ЗНО-2021: батькам нагадають важливість якісної підготовки дітей 10.01 Образование На каникулах школьники со всей Украины съехались в Зимнюю математическую школу в Харькове (ФОТО) 12.12 Образование В Министерстве образования придумали, как побороть страх детей перед математикой
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 