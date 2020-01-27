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27.01.2020  13:32   

У Київському районі вшановували стипендіатів міського голови (ФОТО)

Вручення сертифікатів стипендіатам Харківського міського голови і міської ради відбулося 24 січня в гімназії №172.


// city.kharkov.ua

У заході взяли участь заступник голови Адміністрації Київського району Володимир Івлєв, директори шкіл району, учні та їхні батьки.

Так, за високі досягнення в навчанні в 2019 році стипендія міського голови «Обдарованість» присуджено трьом учням і ще 33 школярі стали стипендіатами міської ради «Кращий учень закладу освіти». Володимир Івлєв вручив переможцям сертифікати на стипендію.

На завершення заходу учні гімназії №172 та школи №133 виконали для стипендіатів та гостей свята творчі номери.

Нагадаємо, стипендія Харківської міської ради «Кращий учень закладу освіти» вручається за високі досягнення в навчанні, спорті або громадській діяльності. Кандидатів на стипендію висувають керівники шкіл. Стипендія міського голови «Обдарованість» є рейтинговою і присуджується за кількістю балів, набраних за перемоги на міжнародних та всеукраїнських олімпіадах, творчих конкурсах, фестивалях, чемпіонатах світу, Європи та ін. Вона присуджується в номінаціях «Освіта», «Спорт», «Культура» і «Лідерство».

Источник:   ХМР
 Тэги:  стипендия, харьков, одаренность
 
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