11.05.2021 11:51

Конец эпохи бедности? Харьковчане стали покупать больше новых авто

Харьковчане и жители области предпочитают вкладывать свои "кровные" в покупку новых автомобилей из автосалонов. Об этом свидетельствуют данные одного из сайтов по продаже автомобилей.

В прошлом месяце в Харькове и области приобрели 695 новых автомобилей. Это на 12% больше, чем в марте и на 117% больше, чем в апреле прошлого года, когда за месяц зарегистрировали 320 машин. Сумма покупок составила 24 млн долларов США без учета стоимости дополнительного оборудования.

Лидером среди брендов в прошлом месяце была Toyota. Почти 110 таких новых автомобилей получили регистрацию в регионе. Кроме этих авто часто выбирали Kia, Renault, Skoda и Nissan, – сообщает пресс-служба сайта по продаже автомобилей RST.ua.

Кроссовер Toyota RAV4 получил наибольшее количество продаж среди моделей и покрыл 7% рынка. Также в регионе часто регистрировали Kia Sportage и Mazda CX-5.

Почти 80% зарегистрированных автомобилей – кроссоверы. Доля авто, оборудованных дизельными моторами, составила 22% рынка, а средний объем двигателя составлял 2 л. Автомобили с ценой от 17 до 35 тыс. долларов получили долю рынка 50%. Средняя цена каждого автомобиля, который зарегистрировали в апреле, превысила 34 тыс. долларов.

Всего в апреле в Украине зарегистрировали 10 000 новых автомобилей. Это на 11% больше, чем в марте и на 170%, чем в апреле прошлого года. Сумма расходов в прошлом месяце составила 330 млн долларов, если не учитывать стоимость дополнительного оборудования. Для сравнения, в апреле прошлого года количество зарегистрированных авто составила 3 ​​700 популярной маркой была Toyota, а бестселлер среди моделей – Kia Sportage.

Напомним, в первом квартале текущего года в Харькове и области приобрели 1 560 новых автомобилей. Сумма покупок составила 51 млн долларов США. Лидером среди брендов в январе-марте была Toyota, а самая популярная модель – Nissan Qashqai.