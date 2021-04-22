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22.04.2021  18:58   

«Электротяжмаш» займется обновлением подвижного состава «Укрзалізниці»

Завод получил аттестат аккредитации сроком на один год на право технического обслуживания и ремонта тягового электрооборудования подвижного состава «Укрзалізниці».

Документ выдан Филиалом «Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт железнодорожного транспорта» («НИКТИ») АО «Укрзалізниця».
 
По информации Управления развития промышленности Харьковской ОГА, в марте 2021 года комиссия Научно-исследовательского и конструкторско-технологического института железнодорожного транспорта посетила предприятие и проверила производство на возможность выполнения ремонта тягового электрооборудования в объеме КР-1 и КР-2. Кроме того, представители филиала проверили технологическую и конструкторскую документацию.
 
«Наличие аттестата подтверждает возможность «Электротяжмаша» осуществлять на высоком уровне ремонтные работы и техническое обслуживание тягового электрооборудования подвижного состава «Укрзалізниці». Документ дает право заводу участвовать в тендерах компании. Аттестат распространяется на номенклатуру производства «Электротяжмаша». При условии налаживания взаимовыгодного партнерства мы планируем рассмотреть возможность выполнения ремонтов номенклатуры сторонних производителей», - отметил и.о. генерального директора ГП «Завод «Электротяжмаш» Виктор Бусько.
 
На сегодня инвентарный парк локомотивов «УЗ» составляет почти 3600 ед., из которых тепловозов - 1961 ед., электровозов - 1628 ед. Подвижный состав компании изношен более чем на 90%, поэтому компания планирует инвестировать в его обновление 10 млрд грн. Таким образом у партнерства «Электротяжмаша» и «Укрзалізниці» широкие перспективы.
 
Справка. Акционерное общество «Українська залізниця» - национальный перевозчик грузов и пассажиров. Сейчас компания обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок. По объемам грузовых перевозок Украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам России, Китая и Индии.
 
Филиал «Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт железнодорожного транспорта» АО «Укрзалізниця» является главной научно-технической организацией инженерно-технического обеспечения работы железнодорожной отрасли.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  электротяжмаш, укрзалізниця, харьков, украина, южд
 
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