22.04.2021 18:58

«Электротяжмаш» займется обновлением подвижного состава «Укрзалізниці»

Завод получил аттестат аккредитации сроком на один год на право технического обслуживания и ремонта тягового электрооборудования подвижного состава «Укрзалізниці».

Документ выдан Филиалом «Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт железнодорожного транспорта» («НИКТИ») АО «Укрзалізниця».

По информации Управления развития промышленности Харьковской ОГА, в марте 2021 года комиссия Научно-исследовательского и конструкторско-технологического института железнодорожного транспорта посетила предприятие и проверила производство на возможность выполнения ремонта тягового электрооборудования в объеме КР-1 и КР-2. Кроме того, представители филиала проверили технологическую и конструкторскую документацию.

«Наличие аттестата подтверждает возможность «Электротяжмаша» осуществлять на высоком уровне ремонтные работы и техническое обслуживание тягового электрооборудования подвижного состава «Укрзалізниці». Документ дает право заводу участвовать в тендерах компании. Аттестат распространяется на номенклатуру производства «Электротяжмаша». При условии налаживания взаимовыгодного партнерства мы планируем рассмотреть возможность выполнения ремонтов номенклатуры сторонних производителей», - отметил и.о. генерального директора ГП «Завод «Электротяжмаш» Виктор Бусько.

На сегодня инвентарный парк локомотивов «УЗ» составляет почти 3600 ед., из которых тепловозов - 1961 ед., электровозов - 1628 ед. Подвижный состав компании изношен более чем на 90%, поэтому компания планирует инвестировать в его обновление 10 млрд грн. Таким образом у партнерства «Электротяжмаша» и «Укрзалізниці» широкие перспективы.

Справка. Акционерное общество «Українська залізниця» - национальный перевозчик грузов и пассажиров. Сейчас компания обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок. По объемам грузовых перевозок Украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам России, Китая и Индии.

Филиал «Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт железнодорожного транспорта» АО «Укрзалізниця» является главной научно-технической организацией инженерно-технического обеспечения работы железнодорожной отрасли.