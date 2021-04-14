14.04.2021 16:51

61 работнику ГП "Энергосталь" выплатили долги по зарплате

В управлении обеспечения принудительного исполнения решений Восточного межрегионального управления Министерства юстиции Украины рассказали о результатах активной работы по ликвидации задолженности по выплате заработной платы.

В ведомстве отметили, что благодаря оперативным действиям госисполнителей отдела принудительного исполнения решений за март-апрель 2021 года с ГП "Украинский научно-технический центр металлургической промышленности "ЭНЕРГОСТАЛЬ", в пользу 61 работника взыскано около 3 млн. грн задолженности по заработной плате.



Также уточнили, что на данный момент госпредприятие имеет задолженность по заработной плате работникам более 22 млн. грн. Однако, благодаря принудительным мерам госисполнителей, эта задолженность активно уменьшается.

Об этом Редпост сообщил начальник Управления - Сергей Розумный.

Напомним, 2 марта ГП «Завод «Электротяжмаш» выплатило работникам 100% заработной платы за декабрь 2020 года в сумме 20 млн грн и 100% за январь 2021-го в сумме 22 млн грн.