02.04.2021 16:52

На харьковском рынке недвижимости сформировался новый сегмент покупателей

Последние 6 месяцев на рынке жилья все более отчетливо заявляет о себе новый сегмент покупателей: клиенты, которые приобретают жилье для родителей.

Об этом рассказали эксперты компании "ХАН"

«Мы давно привыкли к тому, что в общей массе сделок определенную часть занимают покупатели-инвесторы, приобретающие жилье для детей, так сказать, на дальнюю перспективу. И пока дети подрастают, жилплощадь рассматривается как инвестиционный проект и, чаще всего, сдается в аренду. Первые признаки формирования нового сегмента – покупка жилья для родителей – стали прослеживаться два года назад, а сегодня это уже практически тренд харьковского рынка. Создали его молодые люди, возрастом около 30 лет и работающие, как правило, в IT-cфере. Причем безусловным предпочтением для них являются либо квартиры в сданных новостроях, либо очень качественное жилье на вторичном рынке. И что очень важно, в большинстве случаев главный запрос клиентов – это именно улучшение жилищных условий для родителей», – сообщила руководитель компании Светлана Якимова.

По данным риэлторов, в настоящее время средняя цена реальных продаж составляет эквивалент 816 долларов за квадратный метр однокомнатной квартиры, 839 долларов – двухкомнатной, и 719 долларов трехкомнатной квартиры.

При этом цены сохраняют тенденцию к постепенному незначительному росту.