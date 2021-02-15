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15.02.2021  13:20   

Как проверить, платит ли работодатель страховые взносы?

Украинцы могут проверить онлайн, платят ли работодатели за них социальные взносы. Соответствующее разъяснение предоставили в Минэкономразвития.

 
Запись в трудовой книжке не является основанием для зачисления периода работы в страховой стаж, объясняют чиновники. К пенсии входит только тот период, за который работодателем были уплачены страховые взносы. Проверить это украинцы могут сайте Пенсионного фонда.
 
На сегодня успешно функционирует портал Пенсионного фонда Украины, в котором можно получить информацию о трудовой деятельности, имеющийся страховой стаж, суммы взносов уплаченных в ПФУ и размер заработной платы, а также подать заявку на получение пенсии, и получить извлечение из Реестра застрахованных лиц. Портал доступен круглосуточно.
 
Также пенсионный фонд разработал мобильное приложение, которое предоставляет доступ к порталу.
 
На сегодня существуют следующие способы авторизации / регистрации на портале:
 
- По электронной цифровой подписью (ЭЦП), который можно получить в государственной налоговой службе или любом другом аккредитованном центре сертификации ключей, а также в сервисе Приват 24 от Приватбанка и других банках;
 
- За логином и паролем, которые можно получить в отделении ПФУ, взяв с собой паспорт, идентификационный код и заполнив соответствующее заявление.
 
- путем идентификации в сервисе ID GOV UA, который включает в себя идентификацию по электронной цифровой подписью, по мобильному телефону (Mobile ID) или путем банковского идентификации в одном из 27 банков Украины (Bank ID).
 
На портале также доступен сервис «Электронная трудовая книжка», который позволяет посмотреть сведения о трудовой деятельности и информацию об уплаченных страховых взносах с 2000 года. Также на сайте можно настроить услугу смс-информирования, которая позволит работнику ежемесячно бесплатно получать короткие сообщения о зачислении единого социального взноса предприятием, на котором он работает.
 
Тэги:  трудовой стаж, есв, пенсионный фонд
 
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