15.02.2021 13:20

Как проверить, платит ли работодатель страховые взносы?

Украинцы могут проверить онлайн, платят ли работодатели за них социальные взносы. Соответствующее разъяснение предоставили в Минэкономразвития.

Запись в трудовой книжке не является основанием для зачисления периода работы в страховой стаж, объясняют чиновники. К пенсии входит только тот период, за который работодателем были уплачены страховые взносы. Проверить это украинцы могут сайте Пенсионного фонда.

На сегодня успешно функционирует портал Пенсионного фонда Украины, в котором можно получить информацию о трудовой деятельности, имеющийся страховой стаж, суммы взносов уплаченных в ПФУ и размер заработной платы, а также подать заявку на получение пенсии, и получить извлечение из Реестра застрахованных лиц. Портал доступен круглосуточно.

Также пенсионный фонд разработал мобильное приложение, которое предоставляет доступ к порталу.

На сегодня существуют следующие способы авторизации / регистрации на портале:

- По электронной цифровой подписью (ЭЦП), который можно получить в государственной налоговой службе или любом другом аккредитованном центре сертификации ключей, а также в сервисе Приват 24 от Приватбанка и других банках;

- За логином и паролем, которые можно получить в отделении ПФУ, взяв с собой паспорт, идентификационный код и заполнив соответствующее заявление.

- путем идентификации в сервисе ID GOV UA, который включает в себя идентификацию по электронной цифровой подписью, по мобильному телефону (Mobile ID) или путем банковского идентификации в одном из 27 банков Украины (Bank ID).

На портале также доступен сервис «Электронная трудовая книжка», который позволяет посмотреть сведения о трудовой деятельности и информацию об уплаченных страховых взносах с 2000 года. Также на сайте можно настроить услугу смс-информирования, которая позволит работнику ежемесячно бесплатно получать короткие сообщения о зачислении единого социального взноса предприятием, на котором он работает.