06.02.2021 13:37

Рада отменила бумажные трудовые книжки и урегулировала дистанционную работу

Парламентарии урегулировали понятие дистанционной работы и отменили бумажные трудовые книжки. Соответствующие законопроекты приняты Верховной Радой.

Во время пандемии коронавируса ряд работников начали выполнять свою работу удаленно. Поэтому Верховная Рада приняла закон , который определяет понятие дистанционной и удаленной работы.

Удаленная работа - работа выполняется вне рабочих помещений или территории владельца или уполномоченного им органа, в любом месте по выбору работника и с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Надомная работа - работа выполняется работником по месту его жительства или в других определенных им помещениях, характеризующихся наличием закрепленной зоны, технических средств или их совокупности, необходимых для производства продукции, оказания услуг, выполнения работ или функций, предусмотренных учредительными документами, но вне производственных или рабочими помещениями собственника предприятия, учреждения, организации или уполномоченного им органа.

Согласно документу договор о дистанционном или о надомной работе заключается только в письменной форме. Работодатель знакомит работника с документами, которые касаются трудовой деятельности посредством электронной связи. Также может устанавливаться гибкий режим рабочего времени. То есть, работник сам выбирает время начала и окончания работы, а также продолжительность рабочего времени. Однако, рабочее время не должно превышать 40 часов в неделю. Кроме этого, учет трудовой деятельности также будет осуществляться онлайн, поскольку парламент отменил бумажные трудовые книжки. Соответствующий законопроект поддержали 265 народных депутатов. В реестре застрахованных лиц появится карточка о трудовой деятельности работника.

Сведения о трудовой деятельности человека, в том числе за период до 1 января 2004 года, вносятся в данные реестра застрахованных лиц на основании трудовой книжки лица. В случае если информация о личности вносится в реестр застрахованных лиц впервые, проводится идентификация личности с обязательным подтверждением соответствия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика данным Государственного реестра физических лиц - плательщиков налогов или серии (при наличии) и номера паспорта гражданина Украины.

Работодатель обязан будет в течение пяти лет передать скан-копии трудовых книжек на портал пенсионного фонда Украины и вернуть трудовые книжки работникам. В дальнейшем трудовая книжка хранится у работника дома. По требованию работника работодатель обязан будет вносить в трудовые книжки записи о приеме на работу, переводе и увольнении.